Крамарич из «Сочи» обновил рекорд сезона РПЛ по фэнтези очкам – 17. У него 2+1 в матче с «Ростовом»

Хавбек «Сочи» Мартин Крамарич показал лучший Fantasy-результат сезона в матче.

забил два мяча (+10), отдал голевую передачу (+3), провел полный матч (+3), а также его команда сыграла на ноль (+1).

Таким образом, футболист «Сочи» набрал 17 фэнтези-очков и обновил рекорд сезона-2023/24.

« » обыграл « » со счетом 4:0, благодаря ассисту и сухому матчу девять очков набрал защитник «Сочи» .