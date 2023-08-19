Крамарич из «Сочи» обновил рекорд сезона РПЛ по фэнтези очкам – 17. У него 2+1 в матче с «Ростовом»

Теги Ростов премьер-лига Россия fantasy Тимофей Маргасов Мартин Крамарич Сочи Футбол

Хавбек «Сочи» Мартин Крамарич показал лучший Fantasy-результат сезона в матче.

Крамарич забил два мяча (+10), отдал голевую передачу (+3), провел полный матч (+3), а также его команда сыграла на ноль (+1).

Таким образом, футболист «Сочи» набрал 17 фэнтези-очков и обновил рекорд сезона-2023/24.

«Сочи» обыграл «Ростов» со счетом 4:0, благодаря ассисту и сухому матчу девять очков набрал защитник «Сочи» Тимофей Маргасов.

3 комментария

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St.7
Я подумал про Андрея Крамарича:)
+3
0
+3
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Норм Чувак
не обновил рекорд, а повторил, у Чалова во 2 туре тоже 17 очков было
+1
0
+1
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alpinist
Это просто я его продал
0
0
0
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