«Локомотив» выиграл 1 из 5 матчей в Мир РПЛ с начала сезона

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» три матча не может победить в Мир РПЛ.

Сегодня команда Михаила Галактионова избежала поражения от «Краснодара» (1:1) благодаря голу в добавленное ко второму тайму время.

Всего за пять туров железнодорожники выиграли лишь раз – у «Факела» (4:1) 30 июля. Также с начала чемпионата у них три ничьих и одно поражение.

Дальше московский клуб встретится с «Сочи» – это произойдет 27 августа.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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16 комментариев

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TheSportNik
Локомотиву везет, уже второй матч подряд спасаются на последней минуте, то Марадишвили с Крыльями, то Миранчук с Краснодаром.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Я не пойму, что такое с командой? У меня 2 версии:
1. Игроки сливают тренера.
2. Команду тренеровал Дзюба ))))
Других объяснений у меня тупо нет
+6
-1
+5
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Rio de Janeiro
Зато какой потрясающий гол с внешней стороной стопы от Антона Миранчука.В стиле Роналдиньо и Куарежмы, хотя, даже круче, учитывая, как в воздухе поймал мяч👏
+6
-2
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mishakmv96
Пока этот тот Локомотив, который был при немцах без атаки, обороны и отсутствия какого-либо рисунка игры с той лишь разницей, что нынешнему Локо удаётся отскакивать в двух подряд матчах. Магия Галактионова перестала работать и хочется верить, что он улучшит игру команды, иначе наш ждёт ещё один валидольный сезон.
+3
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+3
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Слава Трунов
надо менять весь состав, пока не поздно
Да состав то уж точно не на такую мёртвую игру. Мастера есть и не мало. Может в тренере дело?
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xyg2rdwzx4
Надо было Пиняева продавать за пятнашку Зениту, пока можно было
+2
-1
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Caniball
Весной была какая-то запредельная реализация у Локо, но говорили, что как же Локо похорошел.
Но безумная реализация закончилась и все стало на свои места.
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Сергей Жарковский
Молодцы, подбросили в топку на последней дополнительной минуте!
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blаncо
Галактиос Галактионова.
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Слава Трунов
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Да состав то уж точно не на такую мёртвую игру. Мастера есть и не мало. Может в тренере дело?
здравствуйте, а сколько можно менять, а вот игроки да, уже устали, только начало сезона, а сил нет
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Bashibuzuck
Галактионов аут
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Spartakus1984
Собирались бороться за чемпионство .Не пойму, что ч дзюбой?
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rpr6hv9ysn
Ответ TheSportNik
Локомотиву везет, уже второй матч подряд спасаются на последней минуте, то Марадишвили с Крыльями, то Миранчук с Краснодаром.
И не говори, прошлый матч вообще позорный, а этот матч решил не смотреть после первого тайма
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goleodor
Ответ mishakmv96
Пока этот тот Локомотив, который был при немцах без атаки, обороны и отсутствия какого-либо рисунка игры с той лишь разницей, что нынешнему Локо удаётся отскакивать в двух подряд матчах. Магия Галактионова перестала работать и хочется верить, что он улучшит игру команды, иначе наш ждёт ещё один валидольный сезон.
Все таки немного фарта весеннего у Локо осталось. Надолго ли хватит? Игры совсем нет.
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