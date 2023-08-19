«Локомотив» выиграл 1 из 5 матчей в Мир РПЛ с начала сезона

«Локомотив» три матча не может победить в Мир РПЛ.

Сегодня команда избежала поражения от « » (1:1) благодаря голу в добавленное ко второму тайму время.

Всего за пять туров железнодорожники выиграли лишь раз – у «Факела» (4:1) 30 июля. Также с начала чемпионата у них три ничьих и одно поражение.

Дальше московский клуб встретится с «Сочи» – это произойдет 27 августа.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?