«Локомотив» выиграл 1 из 5 матчей в Мир РПЛ с начала сезона
«Локомотив» три матча не может победить в Мир РПЛ.
Сегодня команда Михаила Галактионова избежала поражения от «Краснодара» (1:1) благодаря голу в добавленное ко второму тайму время.
Всего за пять туров железнодорожники выиграли лишь раз – у «Факела» (4:1) 30 июля. Также с начала чемпионата у них три ничьих и одно поражение.
Дальше московский клуб встретится с «Сочи» – это произойдет 27 августа.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
1. Игроки сливают тренера.
2. Команду тренеровал Дзюба ))))
Других объяснений у меня тупо нет
Но безумная реализация закончилась и все стало на свои места.