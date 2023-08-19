Сперцян пробил мимо ворот с пенальти, назначенного за фол Лантратова в матче «Краснодар» – «Локомотив»
Эдуард Сперцян не реализовал пенальти в игре с «Локомотивом».
На 20-й минуте матча 5-го тура Мир РПЛ голкипер Илья Лантратов, пытаясь выбить мяч, зацепил защитника «Краснодара» Сергея Волкова. Главный судья Евгений Кукуляк назначил одиннадцатиметровый.
Сперцян с точки пробил в правый от себя нижний угол, но в створ ворот не попал. Счет открыт не был – 0:0.
В прошлом сезоне Сперцян реализовал 3 пенальти, в этом – 2. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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