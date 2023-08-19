Сперцян пробил мимо ворот с пенальти, назначенного за фол Лантратова в матче «Краснодар» – «Локомотив»

Эдуард Сперцян не реализовал пенальти в игре с «Локомотивом».

На 20-й минуте матча 5-го тура Мир голкипер , пытаясь выбить мяч, зацепил защитника « » . Главный судья назначил одиннадцатиметровый.

Сперцян с точки пробил в правый от себя нижний угол, но в створ ворот не попал. Счет открыт не был – 0:0.

В прошлом сезоне Сперцян реализовал 3 пенальти, в этом – 2. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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