Сперцян пробил мимо ворот с пенальти, назначенного за фол Лантратова в матче «Краснодар» – «Локомотив»

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Краснодар Илья Лантратов Эдуард Сперцян Сергей Волков 2002 Евгений Кукуляк Футбол

Эдуард Сперцян не реализовал пенальти в игре с «Локомотивом».

На 20-й минуте матча 5-го тура Мир РПЛ голкипер Илья Лантратов, пытаясь выбить мяч, зацепил защитника «Краснодара» Сергея Волкова. Главный судья Евгений Кукуляк назначил одиннадцатиметровый.

Сперцян с точки пробил в правый от себя нижний угол, но в створ ворот не попал. Счет открыт не был – 0:0.

В прошлом сезоне Сперцян реализовал 3 пенальти, в этом – 2. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Вертуальный Человек
Ахаххаахха, мимо ворот лантратова в матче Краснодар - Зенит
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Гамарджоба Генацвале
Фола и не было. Споткнулся об Лантратова и все.
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Вертуальный Человек
Играют вообще то Краснодар - Локомотив
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freeman123
Заголовок в стиле Sports.ru, никогда такого не было и вот опять.
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Гриша
Аякс ещё будут умолять его продать
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