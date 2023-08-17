«Зриньски» станет 1-м боснийским клубом на групповой стадии еврокубка. Команда из Мостара гарантировала себе место в ЛК, пройдя в плей-офф отбора ЛЕ

У Боснии и Герцеговины впервые будет представитель на групповом этапе еврокубка.

«Зриньски» сегодня пробился в плей-офф квалификации , по сумме матчей обыграв « » (6:2, 0:1).

Команда из Мостара гарантировала себе попадание как минимум на групповой этап Лиги конференций.

В отборе в Лигу Европы дальше она встретится с ЛАСК. Матчи с австрийцами пройдут 24 и 31 августа.

« » в сезоне-2022/23 в 8-й раз выиграл чемпионат Боснии и Герцеговины, обновив рекорд.

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