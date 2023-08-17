«Зриньски» станет 1-м боснийским клубом на групповой стадии еврокубка. Команда из Мостара гарантировала себе место в ЛК, пройдя в плей-офф отбора ЛЕ
У Боснии и Герцеговины впервые будет представитель на групповом этапе еврокубка.
«Зриньски» сегодня пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы, по сумме матчей обыграв «Брейдаблик» (6:2, 0:1).
Команда из Мостара гарантировала себе попадание как минимум на групповой этап Лиги конференций.
В отборе в Лигу Европы дальше она встретится с ЛАСК. Матчи с австрийцами пройдут 24 и 31 августа.
«Зриньски» в сезоне-2022/23 в 8-й раз выиграл чемпионат Боснии и Герцеговины, обновив рекорд.
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