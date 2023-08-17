«Зриньски» станет 1-м боснийским клубом на групповой стадии еврокубка. Команда из Мостара гарантировала себе место в ЛК, пройдя в плей-офф отбора ЛЕ

Теги Лига Европы УЕФА высшая лига Босния и Герцеговина Зриньски высшая лига Исландия Брейдаблик Лига Конференций УЕФА Футбол

У Боснии и Герцеговины впервые будет представитель на групповом этапе еврокубка.

«Зриньски» сегодня пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы, по сумме матчей обыграв «Брейдаблик» (6:2, 0:1).

Команда из Мостара гарантировала себе попадание как минимум на групповой этап Лиги конференций.

В отборе в Лигу Европы дальше она встретится с ЛАСК. Матчи с австрийцами пройдут 24 и 31 августа.

«Зриньски» в сезоне-2022/23 в 8-й раз выиграл чемпионат Боснии и Герцеговины, обновив рекорд.

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5 комментариев

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Михаил Савченко
Этим и хороша Лига Конференций, классно
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Александр Суряев
Ответ Nareco
Зриньски Суряевa
Очень умно.
+3
-1
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Мақсат Алдаш
Хорватский клуб боснии
+2
-1
+1
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Михаил Лубянский
Ответ Михаил Савченко
Этим и хороша Лига Конференций, классно
А почему вы так уверены что не пройдут ЛАСК? Все возможно, круто же будет
0
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