«Монако» продал Фолланда «Униону» за 4+1,5 млн евро
Кевин Фолланд перешел из «Монако» в «Унион».
Берлинский клуб заключил с нападающим контракт сроком до лета 2024 года.
По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер обошелся команде Бундеслиги в 4 млн евро. Еще 1,5 млн предусмотрены в качестве бонусов.
В Лиге 1 в прошлом сезоне Фолланд забил 3 гола за 17 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: fc-union-berlin.de
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