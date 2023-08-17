«Монако» продал Фолланда «Униону» за 4+1,5 млн евро

Теги Монако бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы Унион Берлин Кевин Фолланд Футбол

Кевин Фолланд перешел из «Монако» в «Унион».

Берлинский клуб заключил с нападающим контракт сроком до лета 2024 года.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер обошелся команде Бундеслиги в 4 млн евро. Еще 1,5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В Лиге 1 в прошлом сезоне Фолланд забил 3 гола за 17 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: fc-union-berlin.de

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11 комментариев

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0mertas626
Ответ Антимосковский
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пощади...
+24
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+24
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Эмиль Джафаров
Фолланд - Фирмино в свое время хорошей связкой были в Хоффенхайме
+18
0
+18
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blаncо
Участникам Бундеслиги... участникам Лиги Чемпионов!
+5
-1
+4
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Eugn_eugn
Когда Унион эмблему свою поменяет ? Самая архаичная в топ 5 лигах, громоздкая, неуместная.
никогда
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Eziiko
Ответ Eugn_eugn
Когда Унион эмблему свою поменяет ? Самая архаичная в топ 5 лигах, громоздкая, неуместная.
Ну не всем нравится минимализм, хоть это и является мировым трендом
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Yury Fedoseev
Ответ Эмиль Джафаров
Фолланд - Фирмино в свое время хорошей связкой были в Хоффенхайме
Фолланд в таком же порядке , как и Фирмино. Не им все лавры достаются , но они очень качественные игроки
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kodgong
Ответ Yury Fedoseev
Фолланд в таком же порядке , как и Фирмино. Не им все лавры достаются , но они очень качественные игроки
качественный, но не крутой фолланд. хорошо, что слили его
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