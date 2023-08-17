«Монако» продал Фолланда «Униону» за 4+1,5 млн евро

Кевин Фолланд перешел из «Монако» в «Унион».

Берлинский клуб заключил с нападающим контракт сроком до лета 2024 года.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер обошелся команде Бундеслиги в 4 млн евро. Еще 1,5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В Лиге 1 в прошлом сезоне забил 3 гола за 17 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: fc-union-berlin.de

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