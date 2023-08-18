18 августа в городе Эр-Рияд состоится матч второго тура Чемпионата Саудовской Аравии по футболу. «Аль-Наср» на домашнем стадионе «МРСООЛ Парк» будет принимать «Аль-Таавун». Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени.

Роналду и Ко забрали на днях долгожданный трофей и потратили много эмоций и сил в борьбе за него, и как итог провалили стартовый тур чемпионата, за что будут во втором туре реабилитироваться в гонке за очередной трофей. На пути им непростой соперник в лице «Аль-Таавуна», который способен дать бой любой команде чемпионата. Сможет ли прервать свою неудачную серию из 4 матчей побед «Аль-Таавун», или все же «Аль-Наср» наберет, наконец, первые очки в чемпионате, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф2 (2), ТМ (3,5).

ФК «Аль-Наср»

«Аль-Наср» в прошлом сезоне смог довольствоваться лишь серебряными медалями Премьер-Лиги Саудовской Аравии. В 30 турах они набрали 67 баллов и остановились лишь в 5 очках от первого «Аль-Иттихада». При этом хороший задел удалось заполучить перед третьей командой чемпионата «Аль-Хиляль» и оторваться на 8 очков. Команда из Рияда стала самой результативной командой прошлого сезона, забив 63 мяча, а ее форварды Талиска и Криштиану Роналду стали лучшими бомбардирами своей команды и ТОП-5 всего чемпионата, наколотив на двоих 34 гола. Пропустила команда не так много (18 голов), но это только второй показатель в чемпионате после «Аль-Иттихада», у которого их лишь 13. Заняв 2 место команда добыла себе путевку в квалификацию азиатской Лиги Чемпионов.

Команда из Рияда в текущем году хорошо усилилась, подписав в свои редуты ряд качественных игроков, среди них: Садио Мане, пришедший из «Баварии»; Фофана из «Ланса», Брозович из «Интера» и Тэллес из «Манчестер Юнайтед».

Покинули же команду: Альваро Гонсалез, Джин-Су Ким и Луиз Густаво..

До старта текущего сезона Чемпионата Саудовской Аравии Роналду и Ко сыграла ряд товарищеских поединков и в Клубном Кубке Арабских Чемпионов. В контрольных матчах стоит отметить неплохой результат в игре с топовыми европейскими клубами: ПСЖ (0:0) и «Интером» (1:1).

А в Кубке Арабских чемпионов для «Аль-Насра» все начиналось не так гладко и на групповом этапе они с трудом заняли 2 место, которое их отправило в плей-офф. Там же по пути до финала было 2 победы в основное время, а в матче за трофей случилась очень напряженная по накалу игра с «Аль-Хиляль». Пропустив первыми гол и схлопотав удаление «Аль-Наср» не растерялся и ответил сопернику точным ударом Криштиану Роналду. Закончив в основное время игры (1:1) команды перешли на дополнительное время, в котором все тот же Роналду забил победный мяч и принес долгожданный трофей своей команде.

В стартовом туре аравийского чемпионата команда португальского специалиста Луиса Кастро усутпила в гостях «Аль-Иттифаку» (1:2). При примерно равной игре команд, удача была на стороне хозяев, которые не стушевались после быстрого гола в исполнении «Аль-Насра» и забили 2 безответных мяча в начале второго тайма. После первого тура команда находится в нижней части турнирной таблицы с нулем в графе набранных очков.

Результаты ФК «Аль-Наср» в 5 последних сыгранных матчах:

14.08.23 «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» 2 :1;

— «Аль-Наср» :1; 12.08.23 «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» 1:1 (1: 2 по итогу дополнительного времени матча);

по итогу дополнительного времени матча); 09.08.23 «Аль-Шорта» — «Аль-Наср» 0: 1 ;

0: ; 06.08.23 «Раджа Касабланка» — «Аль-Наср» 1: 3 ;

1: ; 03.08.23 «Замалек» — «Аль-Наср» 1:1.

Интересные статические факты ФК «Аль-Наср»:

В 9 из 10 последних матчей команда не проигрывала;

Команда без побед в основное время в 2 последних встречах;

Последний матч в качестве хозяев для команды был ничейным;

В 3 последних матчах команда забивает в среднем по 1 голу, пропуская столько же;

В 2 последних играх забивают обе команды;

В 3 последних матчах команды ни разу не было забито обоими оппонентами 4 и более мяча за игру.

В 6 последних встречах команда отличается минимум одним забитым голом.

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ФК «Аль-Таавун»

Команда из Бурайды в прошлом сезоне Чемпионата мест в призах не заняло, н овсе же достойно выступила, заняв итоговое 5 место в таблице. В 30 сыгранных матчах они набрали в свою копилку 55 очков, что лишь на 4 балла меньше чем у третьего «Аль-Хиляля». А от соседа сверху по таблице ФК «Аль-Шабаб» они отстали лишь на 1 балл. Забраться на столь высокую позицию им удалось во многом за счет 6-матчевой победной серии в заключительных турах чемпионата.

«Аль-Таавун» в текущем году смог заявить несколько новичков, среди которых: Андрей Гиротто, приобретенный у «Нанта», Аль-Ахмед из «Аль-Файсали», Матеус из «Нагоя Грампус», Аль-Шаммари из «Аль-Раэд».

А ушли из команды следующие футболисты: Ромеро, ФАти, Аль-Набит, Аль-Рашиди, Абдулла и Налдо.

До начала сезона команда провела 3 товарищеских поединка и во всех уступила своим оппонентам. Сначала случилось крупное поражение от «ПАОК» (1:4), где саудовская команда вела в счете, но не смогла сдержать натиск оппонента, Который забил потом 4 безответных мяча. Следом был проигрыш от скромной бельгийской команды «Синт-Трейден» (0:2), где саудиты провалили пятиминутку второго тайма, в которую дважды пропустили. И в последней контрольной игре случилось поражение от голландского «Неймегена» (1:3), которому отдали начало встречи и первыми минуты второго тайма.

В стартовом туре Чемпионата «Аль-Таавун» в гостевом матче смог довольствоваться лишь одним баллом, сыграв вничью (1:1) с клубом «Аль-Фат». В этой встрече гости владели игровым преимуществом и имели много голевых моментов, но подвела плохая их реализация и как итог всего 1 балл был положен в копилку команды. После ничейного исхода команда из Бурайды находится в середине таблицы после первого тура.

Результаты ФК «Аль-Таавун» в 5 последних сыгранных матчах:

13.08.23 «Аль-Фат» — «Аль-Таавун» 1:1;

28.07.23 «Неймеген» — «Аль-Таавун» 3 :1;

— «Аль-Таавун» :1; 22.07.23 «Синт-Трейден» — «Аль-Таавун» 2 :0;

— «Аль-Таавун» :0; 15.07.23 «Аль-Таавун» — «ПАОК» 1: 4;

1: 31.05.23 «Аль-Таавун» — «Аль-Батин» 3:1.

Интересные статические факты ФК «Аль-Таавун»:

Команде не удается выиграть в 4 матчах кряду, при этом 3 из них проиграно;

Последний гостевой матч законился ничейным результатом;

В 2 последних встречах команды забивают оба оппонента;

Только в 1 из 3 последних игр было забито 4 и более мяча;

В последних 5 матчах был забит в среднем за игру 1 гол;

Команда забивает голы своим оппонентам в 2 последних поединках.

«Аль-Наср» – «Аль-Таавун»: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 28 встреч. Большое преимущество в них на стороне текущих хозяев – 18 побед, при 5 викториях гостей. А 5 матчей закончились ничейным результатом. «Аль-Наср» в среднем забивали в этих матчах 1,86 голов (52 забитых мяча), а «Аль-Таавун» 1,11(31 мяч). Самая крупная победа была в них на счету «Аль-Насра» (5:0).

В 5 последних очных поединках команды показали следующий результат:

17.02.23 «Аль-Наср» – «Аль-Таавун» ( 2 :1).

– «Аль-Таавун» ( :1). 03.09.22 «Аль-Таавун» – «Аль-Наср» ( 1 :0).

– «Аль-Наср» ( :0). 21.01.22 «Аль-Таавун» – «Аль-Наср» (0: 1 ).

– (0: ). 26.0821 «Аль-Наср» – «Аль-Таавун» ( 3 :1).

– «Аль-Таавун» ( :1). 04.02.21 «Аль-Наср» – «Аль-Таавун» (3:0).

В 5 последних очных встречах «Аль-Таавун» лишь 1 раз обыграл своего оппонента, который в 4 других играх был сильнее. И всего в этих пяти матчах им удалось забить лишь 3 мяча.

Стоит заметить, что из 2 из 3 последних очных встречах обе команды не забивали друг другу.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Таавун»

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния команду хозяев. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Аль-Наср» — 1.23;

Ничья — 6.15;

Победа «Аль-Таавун» — 9.98;

X2 — 3.80;

Ф1 (-1,5) — 1.72;

Ф2 (+1,5) — 2.01;

Ф2 (+2) — 1.55;

ТБ (2,5) — 1.56;

ТМ (2,5) — 2.28;

ТМ (3,5) — 1.49;

ОЗ (да) — 2.15;

ОЗ (нет) — 1.62.

«Аль-Наср» пока еще эмоционально истощен после победы на Кубке Арабских Чемпионов, финал которого был 12 августа. Это было видно по стартовому туру Чемпионата Саудовской Аравии, где не удалось взять очки. Поэтому в предстоящей встрече им будет нелегко одержать победу над «Аль-Таавуном», который первый тур сыграл вничью, все же это команда организованная и как показал ее прошлый сезон, способная навязать борьбу всем без исключения командам. Тем более, что в 3 последних очных встречах «Аль-Наср» ни разу не побеждал оппонента с разницей более чем в 1 мяч. Вполне можно здесь взять ставочку на Ф2 (2) за хороший кэф 1.55.

А учитывая не сильно результативную игру команд в последних встречах, в том числе и очных, можно сделать ставку на ТМ (3,5), за это дают коэффициент 1.49.

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