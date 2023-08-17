Умер экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский. Ему было 73 года

Умер экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский.

Бывшему арбитру было 73 года.

« почти 20 лет работал в Российском футбольном союзе в разных должностях. Он занимался вопросами судейства, инспектирования, развития и обучения арбитров. С октября 2016 года по апрель 2018 года был руководителем департамента судейства и инспектирования.

РФС выражает соболезнования родным и близким Андрея Дмитриевича, также Союз окажет материальную поддержку семье Андрея Дмитриевича, а также помощь в организации похорон», – говорится в телеграм-канале .

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