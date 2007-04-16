Член судейского комитета РФС: «Методы работы Будогосского устарели, он везде протаскивает своих. Но все боятся что-то сказать против него»

Член судейского комитета РФС Наталья Авдонченко прокомментировала эпизод матча РФПЛ «Краснодар» – «Арсенал», когда Федор Смолов получил желтую карточку за симуляцию.

— Главное в этой истории даже не ошибка судьи, а положение регламента, по которому желтая карточка не может быть отменена. В такой ситуации любой арбитр может наказать любого игрока и его действия не могут быть обжалованы. Это разве не абсурд?

— Игра ЦСКА — «Краснодар» точно будет очень горячей. Градус повышен — клубы борются за попадание в Лигу чемпионов. Но кто довел ситуацию до абсурда, кто ее придумал?

— Кто?

— На первый взгляд, судья Чистяков. Недавно у него уже были проблемы в матче «Луч-Энергия» — «Оренбург». Вопрос: как вообще этот судья попал на игру «Краснодар» — «Арсенал»? Сегодняшний руководитель судейского корпуса позволяет им все и все им прощает. Они судят как в Варфоломеевскую ночь. Очень страшно бывает иногда за их решения.

— Вы член судейского комитета и не стесняетесь критиковать собственного руководителя. Почему?

— Будогосскому уже под 70 (30 мая исполнится 68), его методы устарели. У него только одно на уме: открыл когда-то футбольный центр «Арбитр» и протаскивает везде своих учеников — во вторую лигу, в первую. Пишет какие-то ненормальные программы. Где он их только берет — разве что из своей головы? Знаете, есть такие понятия: свой и чужой. Для Будогосского существуют только свои. Поэтому я часто критикую его, особенно на судейском комитете.

— Вас поддерживают?

— Нет, все боятся что-то сказать против него. Судейский комитет подобран таким образом, что как минимум 3-4 человека там вообще ничем не занимаются. Они просто приглашены, чтобы поднимать руки. Когда у руководителя больше голосов, чем у нас, мы не можем запретить тот или иной документ, хотя он заводит в тупик наше судейство. Регионы должны быть на первых ролях, но это не так. Как скажет Будогосский — так и делается, – сказала Авдоненко.

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