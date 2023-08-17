Андрей Талалаев: «Если за мат удалять, до 30-й минуты половина команд РПЛ и Первой лиги не доиграет»

Теги Химки Ян Бобровский Андрей Талалаев премьер-лига Россия дисквалификации судьи Первая лига Матч ТВ брань Футбол

Андрей Талалаев считает неправильным показывать красные карточки за мат.

Главный тренер «Химок» был удален на 28-й минуте матча против «Родины» в 5-м туре Мелбет Первой лиги. КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на две игры чемпионата.

«Вопрос не к главному судье, а к тому, кто является карательным органом. После неназначенного пенальти дают желтую карточку. У нас встала вся скамейка, а удаляют только меня. Кто определяет это? Если у нас будут удалять просто за мат, то до 30‑й минуты не доиграет половина команд и Первой лиги, и РПЛ.

Я посмотрел видео, подхожу к резервному [арбитру] и говорю: «Зачем что‑то придумывать, если это двухсотпроцентный пенальти?» Да, там была ненормативная лексика, но приходит молодой человек, я не знаю даже его фамилии, и говорит: «Вы должны покинуть [поле]».

Бобровский, не разбираясь, не предупреждая, не говоря ничего, дает красную карточку. У нас размывается понятие о главных участниках футбольного действия. Получается, что молодой человек добился удаления, Бобровский его дал, маскируя свою ошибку. Все понимают, что это был пенальти. После этого был еще эпизод, где он не дал 11‑метровый и после этого ошибочно назначили положение «вне игры». Никто не хочет разбирать это», – сказал Талалаев.

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5 комментариев

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леннорыч-абрамович
Главному тренеру Химок надо попробовать мат заменять на "талала".
"Ты чо, талала талаланая! Где, талала, на талала пенальти? Какая в талалу карточка? Совсем талалели!"
+10
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Arman FCSM
Без мата нельзя лазить даже по канату
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Мельников Михаил
Сначала, да.
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Фут.Боль
Удалили за мат в адрес резервного судьи, что сам Талалаев и подтвердил.
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catcher69
лига высокой культуры и отношений !!!!!!!!!!!!!!
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