Андрей Талалаев: «Если за мат удалять, до 30-й минуты половина команд РПЛ и Первой лиги не доиграет»

Андрей Талалаев считает неправильным показывать красные карточки за мат.

Главный тренер «Химок» был удален на 28-й минуте матча против «Родины» в 5-м туре Мелбет Первой лиги. КДК РФС дисквалифицировал на две игры чемпионата.

«Вопрос не к главному судье, а к тому, кто является карательным органом. После неназначенного пенальти дают желтую карточку. У нас встала вся скамейка, а удаляют только меня. Кто определяет это? Если у нас будут удалять просто за мат, то до 30‑й минуты не доиграет половина команд и Первой лиги, и .

Я посмотрел видео, подхожу к резервному [арбитру] и говорю: «Зачем что‑то придумывать, если это двухсотпроцентный пенальти?» Да, там была ненормативная лексика, но приходит молодой человек, я не знаю даже его фамилии, и говорит: «Вы должны покинуть [поле]».

Бобровский, не разбираясь, не предупреждая, не говоря ничего, дает красную карточку. У нас размывается понятие о главных участниках футбольного действия. Получается, что молодой человек добился удаления, Бобровский его дал, маскируя свою ошибку. Все понимают, что это был пенальти. После этого был еще эпизод, где он не дал 11‑метровый и после этого ошибочно назначили положение «вне игры». Никто не хочет разбирать это», – сказал Талалаев.

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