Талалаев об удалениях тренеров: «Судьям нужен дешевый авторитет, сами себя оскорбляют своей работой. Семак не то что ненормативную лексику не использует – он голос повышает редко»

Андрей Талалаев раскритиковал судей, удаляющих тренеров во время матчей.

Главный тренер «Химок» был удален на 28-й минуте матча против «Родины» в 5-м туре Мелбет Первой лиги. дисквалифицировал Талалаева на две игры чемпионата.

«Судьи сами себя оскорбляют своей работой. Как правило, арбитры, которые удаляют тренеров, не обладают авторитетом и определенным уровнем судейства. Им нужен дешевый авторитет.

Удаление Семака? Мы знаем Семака с детства, юности. Он не то что ненормативную лексику не использует, он голос повышает редко. Арбитры совершают ошибки и пытаются спрятаться за эти решения», – сказал .

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