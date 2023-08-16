Талалаев об удалениях тренеров: «Судьям нужен дешевый авторитет, сами себя оскорбляют своей работой. Семак не то что ненормативную лексику не использует – он голос повышает редко»

Теги Зенит Сергей Семак Андрей Талалаев премьер-лига Россия дисквалификации судьи Первая лига Торпедо КДК РФС Футбол

Андрей Талалаев раскритиковал судей, удаляющих тренеров во время матчей.

Главный тренер «Химок» был удален на 28-й минуте матча против «Родины» в 5-м туре Мелбет Первой лиги. КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на две игры чемпионата.

«Судьи сами себя оскорбляют своей работой. Как правило, арбитры, которые удаляют тренеров, не обладают авторитетом и определенным уровнем судейства. Им нужен дешевый авторитет.

Удаление Семака? Мы знаем Семака с детства, юности. Он не то что ненормативную лексику не использует, он голос повышает редко. Арбитры совершают ошибки и пытаются спрятаться за эти решения», – сказал Талалаев.

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10 комментариев

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Н.Ф.
Сергей Богданович интеллигент до мозга костей.
+18
-1
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BaltikaSPb
Тут Талалаев прав, наши судьи судить не умеют зато гонору выше крыши
Cкоро начнут пальцы веером раскидывать
+18
-4
+14
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Caerly
Ответ Роман Олегов
Ну в технической зоне Семак нормально так скримит, это часто в трансляциях слышно)
Ну у СБС голос, конечно, своеобразный, но большой громкости не даёт)))
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Fjordy
Согласен, судьи совсем стали неприкасаемы, уже и подойти к ним и спросить нельзя, а косячат регулярно.
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Циник Петербургский
Насчет уровня судейства согласен с Талалаевым.- судейство никакущее слишком уж часто. Причем, ошибаются судьи во многих матчах по несколько раз. И ошибки уровня "не вынесение второго предупреждения", "не предъявление прямой красной карточки" и т.д.. То есть серьезные ошибки, а не то, чтобы мяч из аута дал не той команде ввести.
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