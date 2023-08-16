Гризманн выбрал между ЛЧ и Ла Лигой: «И то, и другое – хочу войти в историю «Атлетико». У нас отличная команда, чтобы сотворить нечто серьезное»

Антуан Гризманн назвал цели «Атлетико» в новом сезоне.

« или Лига чемпионов? И то, и другое. Конечно, я хочу войти в историю «Атлетико», и для этого я должен побеждать и делать важные вещи – такие как победа в чемпионате и Лиге чемпионов.

В начале прошлого сезона нам пришлось тяжело. После чемпионата мира мы вернулись с желанием быть лучше, каждый перестал думать о своем, и с тех пор мы прибавили.

Предсезонка была трудной из-за переездов, но мы собрали отличную команду. Мы должны продолжать в том же духе, многое еще можно улучшить, и у нас есть хорошая команда, тренер и болельщики, чтобы сотворить нечто серьезное», – сказал форвард « ».

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