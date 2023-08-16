Гризманн выбрал между ЛЧ и Ла Лигой: «И то, и другое – хочу войти в историю «Атлетико». У нас отличная команда, чтобы сотворить нечто серьезное»

Теги Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн назвал цели «Атлетико» в новом сезоне.

«Ла Лига или Лига чемпионов? И то, и другое. Конечно, я хочу войти в историю «Атлетико», и для этого я должен побеждать и делать важные вещи – такие как победа в чемпионате и Лиге чемпионов.

В начале прошлого сезона нам пришлось тяжело. После чемпионата мира мы вернулись с желанием быть лучше, каждый перестал думать о своем, и с тех пор мы прибавили.

Предсезонка была трудной из-за переездов, но мы собрали отличную команду. Мы должны продолжать в том же духе, многое еще можно улучшить, и у нас есть хорошая команда, тренер и болельщики, чтобы сотворить нечто серьезное», – сказал форвард «Атлетико».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

13 комментариев

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arslankolesov71@gmail.com
Ответ ScaryClown//1
удачи первому клубу Мадрида в 21 веке,Гриззи должен был брать ЗМ 2016.
🏥
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Болельщик МГ
Ответ Верховный Лорд
Лига Европы предел матрасни, при условии, что Севилья туда не вылетит
Ну так для Атлетико это и нормально, учитывая их статус и историю клуба. Лично для меня Атлетико никогда не будет на уровне Реала, МЮ, Милана, Ювентуса, Барселоны и других великих грандов, хотя никто и не остался в этом списке, только про Баварию не сказал и Ливерпуль.
+2
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+2
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Артём Сергеев
ничего вы не сотворите,не наговаривай
+1
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0
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Поцелуй Оздоева
Ответ Sergey Kuznetsov
да всё ок, уже в истории самых дорогих и неудачных трансферов, не парься
При чем тут история Атлетико и неудачный трансфер Гризманна?
0
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Sergey Kuznetsov
Ответ Поцелуй Оздоева
При чем тут история Атлетико и неудачный трансфер Гризманна?
Не знаю в курсе вы или нет, но неудачный трансфер Гризманна случился из Атлетико, это история Атлетико. Противоречие исчезло?
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Direct free kick
Ответ Shadow1882
Антуан так и не стал чемпионом Испании за почти 15 лет своей карьеры. Так что с мотивацией у него всё в порядке К тому же Атлетико весь года залатывал дыры, а к этому сезону подходит в полной готовности без каких-либо проблем. А вот у конкурентов не всё так гладко. Да и вообще в 2023 по набранным очкам команда лучшая в стране В общем, в этом году Гризманн и Ко заряжены на полную. Будет весело!
В этом есть некий подтекст и драма. Надо что-то больше кубка Испании и ЛЕ брать. Даже в суперкубке УЕФА всё самое интересное случилось после того как его заменили на 57 минуте
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