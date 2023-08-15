Испания — Англия где смотреть финал ЧМ по футболу женщины 2023, во сколько начало трансляции 20 августа
На женском Чемпионате мира по футболу 2023, который проходит в Австралии и Новой Зеландии осталось сыграть всего два поединка. В матче за третье место сборная Швеции встретится с сенсацией турнира командой Австралии, а золотые медали десятого чемпионата разыграют сборные Испании и Англии. Ни одна из них никогда не играла в финалах чемпионатов мира. Но если англичанки выигрывали бронзу, то «фурия роха» никогда не проходила дальше ⅛ финала. Болельщиков ждет интересный поединок, который пройдет в воскресенье, 20 августа, на стадионе «Австралия» в Сиднее, начало в 13:00 по московскому времени.
Российские любители футбола смогут посмотреть финал женского Чемпионата мира:
- на главном спортивном канале страны «Матч ТВ».
- Прямая трансляция начнется в 12:50.
- матч пройдет на стадионе «Австралия» в Сиднее,
- Желающие могут посмотреть поединок на сайтте machtv.ru или на сайтах букмекерских контор.
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