Лионель Месси приехал во Флориду около месяца назад и вызвал небывалый ажиотаж и интерес не только к команде «Интер Майами», но и ко всему футболу Северной Америки. Интервью, футболки, сувениры, все это сопровождает выступления аргентинца за океаном. Но важна и спортивная составляющая. Как по заказу в июле и августе в Северной Америке проводится Кубок лиг. Соревнования между командами МЛС и мексиканского Примеры Дивизиона. Первый турнир состоялся в 2019 году, второй в 2021 году и вот теперь третий. Ранее побеждали только мексиканские команды, на этот раз очевидно, что победит представитель США. MLS была образована в 1993 году как условие проведения чемпионата мира по футболу в Соединенных Штатах в 1996 году и в целях популяризации соккера.

Кубок лиг стал проводится, когда стало ясно, что чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в США, Канаде и Мексике. Турнир призван также популяризировать футбол на всем континенте. Формула проведения включает 45 участников, которые разбиты на 15 групп по три команды в каждой. В соответствии с турнирными показателями далее 32 лучших команды играют в плей-офф, начиная с 1/16 финала. Теперь турнир добрался до финала. Таким образом Месси пока ни разу не сыграл в чемпионате МЛС, но уже может вместе с командой завоевать свой первый трофей в Северной Америке. Продолжится заочное соревнование и с Криштиану Роналду, который смог принести трофей своему «Аль-Насру» в Кубке арабских чемпионов. Матч между «Нэшвиллом» и «Интером Майами» состоится на стадионе GEODIS Park, начало в 04:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+0,5), ТБ 2,5

ФК Нэшвилл

«Нэшвилл» вступил в МЛС только в 2020 году, причем первый сезон у команды выдался скомканным из-за пандемии коронавируса, и клуб был вынужден даже сняться с соревнований. Команда была создана группой бизнесменов Нэшвилла. В последующие два сезона «Нэшвилл» уверенно выходил в плей-офф турнира. В 2021 году команда дошла до полуфинала Восточной конференции, но уступила в серии пенальти «Филадельфии Юнион». В минувшем сезоне «Нэшвилл» занял по итогам регулярного чемпионата пятое место, но достичь серьезного успеха в плей-офф вновь не удалось.

Сейчас клуб идет на четвертом месте в своей конференции и наверняка третий год подряд будет играть в плей-офф за Кубок МЛС. Тренирует команду английский специалист Гари Смит, который до этого возглавлял одноименный клуб, но из лиги USL. В составе команды нет сколько-нибудь широко известных игроков. Например, один из ведущих немецкий полузащитник Хани Мухтар. Когда-то он мелькал в юношеских сборных Германии, становился чемпионом Австрии в составе «Зальцбурга». Затем три сезона выступал за датский «Брондбю», а в 2020 году подписал контракт с «Нэшвиллом». Зато в МЛС Мухтар звезда, в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром лиги.

В Кубке лиг «Нэшвилл» в группе G занял второе место, уступив мексиканской «Толуке». Уже в 1/16 финала мало кто ставил на команду Гари Смита, но та сумела в серии пенальти обыграть лидера чемпионата МЛС «Цинциннати», затем в 1/8 также по пенальти «Нэшвилл» переиграл сильный мексиканский клуб «Америку Мехико». Представляем вашему вниманию последние пять результатов команды.

Кубок лиг. 16.08.2023, «Монтеррей» — «Нэшвилл» — 0 : 2

— 0 : Кубок лиг. 12.08.2023, «Нэшвилл» — «Миннесота Юнайтед» — 5 : 0

— «Миннесота Юнайтед» — : 0 Кубок лиг. 09.08.2023, «Америка Мехико» — «Нэшвилл» — 2 : 2 (пен. 5 : 6 )

— 2 : 2 (пен. 5 : ) Кубок лиг. 05.08.2023, «Цинциннати» — «Нэшвилл» — 1 : 1 (пен. 4 : 5 )

— 1 : 1 (пен. 4 : ) Кубок лиг. 28.07.2023, «Нэшвилл» — «Толука» — 3 : 4

Факты и цифры

В чемпионате МЛС «Нэшвилл» два последних года подряд выходил в плей-офф

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром команды стал французский нападающий Хани Мухтар, он забил 23 мяча, в этом сезоне на его счету уже 15 забитых мячей

Он же лучший ассистент команды в чемпионате, на его счету 12 результативных передач

В Кубке лиг лучший бомбардир команды Сэи Сарридж, он поразил ворота соперников 3 раза

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Интер Майами

Существование команды «Интер Майами» можно разделить теперь на две части: до Месси и после. То есть и до этого все было красиво. Владельцем команды изначально стала другая звезда мирового футбола Дэвид Бекхэм. Также как и «Нэшвилл» команда из Флориды стала выступать в МЛС с 2020 года в рамках расширения лиги. Сразу было заявлено о больших амбициях, но вот с реализацией пока не получалось. «Интер Майами» в первом сезоне вышел с десятого места в первый раунд плей-офф, где крупно уступил тому самому «Нэшвиллу».

Далее руководство рассталось с первым главным тренером Хаби Алонсо, на его место пришел Фил Невилл, но и у него не получилось достичь высот. Зато нынешнее лето

историю «Интера Майами» перевернуло. Клуб взорвал МЛС, подписав Лионеля Месси. Игроку сразу попытались создать тепличные условия, назначили капитаном команды. Да и тренером тут же был назначен его соотечественник Херардо Мартино, который три последних года работал с национальной сборной Мексики. При этом Месси пришел не в лидирующую команду. После 22 матчей «Интер Майами» обосновался на последнем месте в турнирной таблице, отставание от зоны плей-офф 12 очков, и задача за оставшиеся матчи зацепится за нее представляется трудно выполнимой.

Однако глядя как команда играет в Кубке лиги, вполне можно поверить, что ее победная серия будет продолжаться и дальше. Месси встретили хорошо, он старается ответить тем же и выделяется результативностью. Но не одним Месси. В отличие от «Нэшвилла» тут есть игроки с именами. Достаточно назвать бывших футболистов «Барселоны» Жорди Альбу и Серхио Бускетса. Перед вами результаты пяти последних матчей «Интера Майами».

Кубок лиг. 16.08.2023, «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами» — 1 : 4

— 1 : Кубок лиг. 12.08.2023, «Интер Майами» — «Шарлотт» — 4 : 0

— «Шарлотт» — : 0 Кубок лиг. 07.08.2023, «Даллас» — «Интер Майами» — 4 : 4 (пен. 3 : 5 )

— 4 : 4 (пен. 3 : ) Кубок лиг. 03.08.2023, «Интер Майами» — «Орландо Сити» — 3 : 1

— «Орландо Сити» — : 1 Кубок лиг. 26.07.2023, «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед» — 4 : 0

Факты и цифры

В текущем сезоне МЛС «Интер Майами» после 22 матчей набрал 18 очков и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции

В Кубке лиг в группе J команда заняла первое место и не потерпела в турнире ни одного поражения

В сезоне лучшим бомбардиром был венесуэльский нападающий Хосеф Мартинес с 9 забитыми мячами, но за шесть матчей с ним сравнялся Лионель Месси

Лучший ассистент клуба в сезоне финский полузащитник Роберт Тэйлор — 7 результативных передач

История личных встреч ФК Нэшвилл и Интера Майами

Поскольку обе команды появились в МЛС только в 2020 году, то и сыграть они успели всего восемь матчей. Семь из них в рамках чемпионата МЛС и один в рамках Открытого кубка США. Двукратное преимущество по победам на стороне команды из Теннесси.

Победы «Нэшвилла» — 4

Победы «Интера Майами» — 2

Ничьи — 2

Самая крупная победа «Нэшвилла» — 5 : 0

Самая крупная победа «Интера Майами» — 2 : 1

Последние встречи этих команд проходят с переменным успехом, команды выигрывают по очереди, при этом матчи получаются неизменно результативные. Перед вами результаты пяти последних встреч команд.

Открытый Кубок США. 24.05.2023, «Интер Майами» — «Нэшвилл» — 2 : 1

— «Нэшвилл» — : 1 МЛС. 18.05.2023, «Нэшвилл» — «Интер Майами» — 2 : 1

— «Интер Майами» — : 1 МЛС. 23.09.2021, «Интер Майами» — «Нэшвилл» — 1 : 5

— 1 : МЛС. 09.08.2021, «Интер Майами» — «Нэшвилл» — 2 : 1

— «Нэшвилл» — : 1 МЛС. 02.05.2021, «Нэшвилл» — «Интер Майами» — 0 : 0

Коэффициенты букмекеров на матч ФК Нэшвилл — Интер Майами

Пока действует правило — раз за «Интер Майами» стал выступать Лионель Месси, то команда теперь будет неизменно побеждать. Но уже в 1/8 финала Кубка лиг «Даллас» пытался это опровергнуть. В середине второго тайма техасцы вели с преимуществом в два мяча, но за десять минут до конца основного времени матча его растратили. «Нэшвилл» такого точно не позволит, хотя букмекеры на стороне его соперника. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Нэшвилла» — 3,15

Ничья в основное время матча — 3,55

Победа «Интера Майами» — 2,18

Финал будет очень интересным, и есть вероятность того, что Месси впервые потерпит поражение в Северной Америке. Высока вероятность и ничьи в основное время. Зато можно быть уверенным в результативной игре.

Где смотреть матч Нэшвилл – Интер Майами

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