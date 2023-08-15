Где смотреть Нэшвилл – Интер Майами, во сколько прямая трансляция матча, Кубок лиг 20 августа
В воскресенье, 20 августа, сыграют Нэшвилл и Интер Майами в финале Кубка Лиг.
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- Игра пройдет на стадионе «Geodis Park».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
Во сколько играют Нэшвилл – Интер Майами
- Начало матча запланировано на 4:00 по московскому времени.
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