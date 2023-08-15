Где смотреть Нэшвилл – Интер Майами, во сколько прямая трансляция матча, Кубок лиг 20 августа

Теги Лионель Месси Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

В воскресенье, 20 августа, сыграют Нэшвилл и Интер Майами в финале Кубка Лиг.

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Во сколько играют Нэшвилл – Интер Майами

  • Начало матча запланировано на 4:00 по московскому времени.

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ФК Нэшвилл: все новости

Прогноз на матч Нэшвилл – Интер Майами

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