В воскресенье, 20 августа, сыграют Нэшвилл и Интер Майами в финале Кубка Лиг.

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Игра пройдет на стадионе «Geodis Park».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Во сколько играют Нэшвилл – Интер Майами

Начало матча запланировано на 4:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Нэшвилл – Интер Майами