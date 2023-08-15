Бернарду согласовал c «Ман Сити» улучшенный контракт после отказа «горожан» продать его «ПСЖ»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва принял решение остаться в «Манчестер Сити».

По сведениям журналиста The Times Дункана Каслса, полузащитник согласовал с клубом улучшенный контракт. Это произошло после того, как руководство «горожан» отказалось продать португальца «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что чемпионы Англии ни при каких условиях не собирались отпускать Силву и отклонили в том числе предложение «Барселоны».

Со статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Кашшай Чакырович
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Ready FoR WaR
Сильнейший игрок
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Rachid
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#SharkTeam
Топ игрок. Уже 7-й сезон в Сити. На статую наверное не заработает, но одной из легенд вполне может стать
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Branson
старый уже,пик прошел, надо было отпускать
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Wekil Halylow
Ответ Кашшай Чакырович
Ну и правильно !
уже 29 лет
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Кашшай Чакырович
Ответ Wekil Halylow
уже 29 лет
Он ещё пару тройку лет поиграет на очень высоком уровне ,что он делал в прошлом сезоне , с Баварией ,Реалом это просто хай класс ,реально один из 3-5 лучших дриблеров в мире !!
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