Бернарду согласовал c «Ман Сити» улучшенный контракт после отказа «горожан» продать его «ПСЖ»
Бернарду Силва принял решение остаться в «Манчестер Сити».
По сведениям журналиста The Times Дункана Каслса, полузащитник согласовал с клубом улучшенный контракт. Это произошло после того, как руководство «горожан» отказалось продать португальца «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что чемпионы Англии ни при каких условиях не собирались отпускать Силву и отклонили в том числе предложение «Барселоны».
Со статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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