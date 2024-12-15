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  • Невилл о победе «МЮ» и голах на 88-й и 90-й: «Такого не случается с «Сити», с Пепом. Их фанаты не видели подобного уже много лет. Гвардиола снова чешет голову»
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Невилл о победе «МЮ» и голах на 88-й и 90-й: «Такого не случается с «Сити», с Пепом. Их фанаты не видели подобного уже много лет. Гвардиола снова чешет голову»

Гари Невилл отреагировал на поражение «Сити» от «МЮ» (1:2).

«Юнайтед» забил на 88-й и 90-й минутах матча 16-го тура АПЛ и вырвал победу. 

«Такого не случается с «Манчестер Сити», такого не происходит с Пепом Гвардиолой. Их болельщики не видели ничего подобного уже много-много лет. Эти игроки – многократные победители и чемпионы. Пеп Гвардиола снова чешет голову», – сказал бывший защитник «МЮ» на Sky Sports.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoГари Невилл
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
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