Алиссон интересен «Аль-Насру». Вратаря привлекает такой вариант (Foot Mercato)
Алиссон может стать 4-м игроком, уехавшим из «Ливерпуля» в Саудовскую Аравию.
По сведениям Foot Mercato, «Аль-Наср» серьезно заинтересован в приобретении голкипера. Сам футболист считает такой вариант соблазнительным.
Ранее мерсисайдцы продали Джордана Хендерсона «Аль-Иттифаку», Фабиньо – «Аль-Иттихаду». Роберто Фирмино перешел в «Аль-Ахли» как свободный агент.
Алиссон играет за «Ливерпуль» с 2018 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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срочно ввести для них ФФП, а то Инфантино получит инфарктино
Там уже Неймар, игрок, не менее талантливый, чем Месси. И Мбаппе там будет через пару лет, я не сомневаюсь.
( Хын Мина имею ввиду)
его тоже могут купить арабы