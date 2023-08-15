Алиссон интересен «Аль-Насру». Вратаря привлекает такой вариант (Foot Mercato)

Алиссон может стать 4-м игроком, уехавшим из «Ливерпуля» в Саудовскую Аравию.

По сведениям Foot Mercato, « » серьезно заинтересован в приобретении голкипера. Сам футболист считает такой вариант соблазнительным.

Ранее мерсисайдцы продали Джордана Хендерсона «Аль-Иттифаку», Фабиньо – «Аль-Иттихаду». Роберто Фирмино перешел в «Аль-Ахли» как свободный агент.

играет за « » с 2018 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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