Алиссон интересен «Аль-Насру». Вратаря привлекает такой вариант (Foot Mercato)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Алиссон Футбол

Алиссон может стать 4-м игроком, уехавшим из «Ливерпуля» в Саудовскую Аравию.

По сведениям Foot Mercato, «Аль-Наср» серьезно заинтересован в приобретении голкипера. Сам футболист считает такой вариант соблазнительным.

Ранее мерсисайдцы продали Джордана Хендерсона «Аль-Иттифаку», Фабиньо – «Аль-Иттихаду». Роберто Фирмино перешел в «Аль-Ахли» как свободный агент.

Алиссон играет за «Ливерпуль» с 2018 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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41 комментарий

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kaka10
Владельцы Ливерпуля после тяжёлого сезона обещали Клоппу трансферы, но есть нюанс
+104
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mastadon
Генри, ты не так понял. Нужно всю команду арабам продать, а не по одному игроку
+50
0
+50
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<~Inter~>
Ответ TeddyLasso
Алисон психанул, но его можно понять - даже у Аль-Насра не такая дыра в опорке, как у Ливерпуля
так у них в опорной зоне Брозович играет так то
+24
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+24
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madaev
Ответ <~Inter~>
так у них в опорной зоне Брозович играет так то
И фофана
+17
0
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TeddyLasso
Алисон психанул, но его можно понять - даже у Аль-Насра не такая дыра в опорке, как у Ливерпуля
+19
-4
+15
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Atremio
Господи, помоги!
+13
-3
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Александр Высочкин
Шейхи с ума посходили покупайте тогда весь Ливерпуль пока ТО не закрылось
+7
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red hikkikomori
Клоппа приступ хватит, не надо так )
+6
0
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Barsa! bolshe chem klub
походу они скупят всех.
срочно ввести для них ФФП, а то Инфантино получит инфарктино
+7
-1
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Stewee
Смех смехом, а так скоро и молодые футболисты без мотивации к трофеям и достижениям будут ехать в СА за баблом. Одно дело, когда туда едут звездные ветераны типа Криша и Бензема, другое, когда 30-летние звезды.
+6
0
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Stewee
Ответ Barsa! bolshe chem klub
походу они скупят всех. срочно ввести для них ФФП, а то Инфантино получит инфарктино
Так они же не входят в УЕФА, им по барабану на ФФП. Не удивлюсь, если лет через 5 звезд в СА будет не меньше, чем в АПЛ или Лалиге.
+5
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Eden Hazard
Шмейхеля попробуют на замену взять?
+4
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toxasel
Без Алисы Ливер упадет на 8-е место
+5
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Lionel Andres Messi 10
Аль-Ссон.
+4
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Deutsche Fan
Многие в клубе решили Аль-Наср на Ливерпуль.
+5
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<~Inter~>
Ответ Александр Высочкин
Шейхи с ума посходили покупайте тогда весь Ливерпуль пока ТО не закрылось
так у них есть Ньюкасл
+3
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<~Inter~>
Ответ Богдан Трач
ну так можно ввести ффп на уровне ФИФА
и чем им пригрозит ФИФА? Финансы то у них в порядке. Эти клубы принадлежат государству и спонсируются из государственного фонда, а значит никакое банкротство им не грозит. Финансовые ограничения в первую очередь нужны были для спасения клубов от банкротство, чтобы они не набирали кредиты которые не в состоянии выплачивать. Тут же речь идёт о прямых инвестициях в клубы из фонда состояние которого оценивается в триллионы долларов
+4
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Stewee
Хех, отличный шанс закрыть трансферное окно в плюс)
+2
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Karl Franz F. Brandt
Ответ Stewee
Смех смехом, а так скоро и молодые футболисты без мотивации к трофеям и достижениям будут ехать в СА за баблом. Одно дело, когда туда едут звездные ветераны типа Криша и Бензема, другое, когда 30-летние звезды.
А когда едет 26 летний Малком, находящийся в нечеловеческой форме? 28 летний Милинкович-Савич, 26 летний Невиш? Через год там будет лига, сильнее немецкой. По количеству звёзд точно.
Там уже Неймар, игрок, не менее талантливый, чем Месси. И Мбаппе там будет через пару лет, я не сомневаюсь.
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Lionel Andres Messi 10
Аль-Ссон.
поберегите данную фамилию для Сона.
( Хын Мина имею ввиду)

его тоже могут купить арабы
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Дмитрий Васин
Хм... Рано еще.
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DeltaForce
Ответ Karl Franz F. Brandt
А когда едет 26 летний Малком, находящийся в нечеловеческой форме? 28 летний Милинкович-Савич, 26 летний Невиш? Через год там будет лига, сильнее немецкой. По количеству звёзд точно. Там уже Неймар, игрок, не менее талантливый, чем Месси. И Мбаппе там будет через пару лет, я не сомневаюсь.
Не у всех саудовских клубов есть такие финансовые возможности,денежных мешков там по сути 4-5.
+1
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suetov23@mail.ru
Я очень жду когда уже закроется трансферное окно
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Барберис
"Алиса здесь больше не живет"
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Я всех их сделал
Ответ Stewee
Так они же не входят в УЕФА, им по барабану на ФФП. Не удивлюсь, если лет через 5 звезд в СА будет не меньше, чем в АПЛ или Лалиге.
По поводу Ла Лиги - это будет гораздо раньше, уйдут из Реала Кроос и Модрич, возможно из Барсы Левандовски, и в Испании звёзд по пальцам можно будет пересчитать. Только АПЛ в состоянии конкурировать по привлекательности с саудитами, и то за счёт того, что местные клубы и так принадлежат богатым иностранцам и особой нужды продавать своих лучших игроков у них нет, но и то не у всех, МЮ или Ливерпуль могут и не устоять перед жирным предложением со своими американскими владельцами, да и Челси в общем тоже, кто знает какой план у Боули, надоест ему скупать всех подряд и начнёт распродажу. Реально только у владельцев Сити и Ньюкасла нет никакой нужды в деньгах, более того Ньюкасл может таким образом даже выгоду поиметь, арендуя из СА игроков или покупая их по заниженным ценам, купил вон Аль-Хилаль Малкома за 60, и отдал в аренду Ньюкаслу, причём продолжая платить ему зарплату полностью или бОльшую её часть, что тут ФФП сделает, всё законно, такие сделки не запрещены ведь. Арабские клубы могут стать своего рода прокси-серверами для родственных им европейских клубов, беря расходную часть на себя - покупая задорого неликвид у того же Ньюкасла и отдавая им за спасибо игроков уровня Савича и Малкома.
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