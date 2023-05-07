Алиссон провел 100-й сухой матч за «Ливерпуль» – 7-й результат в истории клуба. У Клеменса 323 игры на ноль

Алиссон провел 100-й сухой матч за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Вратарь принял участие в игре с «Брентфордом» (1:0).

Рекордсмен мерсисайдцев – с 323 играми на ноль.

В топ-6 также входят (267), (177), Элиша Скотт (137), Томми Лоуренс (133) и Дэвид Джеймс (102).

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