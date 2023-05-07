Алиссон провел 100-й сухой матч за «Ливерпуль» – 7-й результат в истории клуба. У Клеменса 323 игры на ноль
Алиссон провел 100-й сухой матч за «Ливерпуль» во всех турнирах.
Вратарь принял участие в игре АПЛ с «Брентфордом» (1:0).
Рекордсмен мерсисайдцев – Рэй Клеменс с 323 играми на ноль.
В топ-6 также входят Брюс Гроббелар (267), Хосе Рейна (177), Элиша Скотт (137), Томми Лоуренс (133) и Дэвид Джеймс (102).
Подробнее статистика Алиссона – здесь.
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Дэвид Джеймс 277 матчей 102 сухих (2.7)
Томми Лоуренс 390 матчей 133 сухих (2.9)
Элиша Скотт 468 матчей 137 сухих (3.4)
Пепе Рейна 394 матчей 177 сухих (2.22)
Брюс Гроббелар 628 матчей 267 сухих (2.35)
а сейчас проходной двор.