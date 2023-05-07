Алиссон провел 100-й сухой матч за «Ливерпуль» – 7-й результат в истории клуба. У Клеменса 323 игры на ноль

Теги Ливерпуль Хосе Рейна Дэвид Джеймс премьер-лига Англия Рэй Клеменс Брюс Гроббелар Алиссон Футбол

Алиссон провел 100-й сухой матч за «Ливерпуль» во всех турнирах.

Вратарь принял участие в игре АПЛ с «Брентфордом» (1:0).

Рекордсмен мерсисайдцев – Рэй Клеменс с 323 играми на ноль.

В топ-6 также входят Брюс Гроббелар (267), Хосе Рейна (177), Элиша Скотт (137), Томми Лоуренс (133) и Дэвид Джеймс (102).

Подробнее статистика Алиссоназдесь.

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5 комментариев

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Андрей Хенто
У Клеменса конечно космические цифры. Но было бы здорово, чтобы в таких новостях еще и указывали количество проведенных матчей.
+13
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artem ofruss
Ответ Андрей Хенто
У Клеменса конечно космические цифры. Но было бы здорово, чтобы в таких новостях еще и указывали количество проведенных матчей.
Алиссон Бекер 230 матчей 100 сухих (2.3)
Дэвид Джеймс 277 матчей 102 сухих (2.7)
Томми Лоуренс 390 матчей 133 сухих (2.9)
Элиша Скотт 468 матчей 137 сухих (3.4)
Пепе Рейна 394 матчей 177 сухих (2.22)
Брюс Гроббелар 628 матчей 267 сухих (2.35)
+9
0
+9
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S.Laposter
Вернуть такого Вандейка как до травмы и думаю все было бы на много лучше в плане сухарей.
а сейчас проходной двор.
+6
0
+6
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