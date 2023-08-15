ЦСКА и ПСБ продлили спонсорский договор на три сезона

ПСБ и футбольный клуб ЦСКА, которых связывает многолетнее партнерство, договорились о продолжении совместной работы. Стороны продлили спонсорское соглашение на три года – таким образом, ПСБ останется официальным банком команды до окончания сезона-2025/26. Подписи под документом поставили Олег Барыбин, первый заместитель председателя ПСБ, и Роман Бабаев, генеральный директор ЦСКА.

«ЦСКА — это футбольный клуб с богатой на победы историей и одна из самых популярных среди любителей этого массового вида спорта команд. Клуб занимает лидирующие позиции в российском футболе, и мы рады быть частью этих успехов. Безусловно, наше партнерство также включает комплексную работу по обслуживанию клуба и предоставлению высококачественных банковских услуг спортсменам и сотрудникам. Продолжая сотрудничество с ПФК ЦСКА, мы желаем команде дальнейших побед и уверены, что наши финансовые решения будут полезны участникам клуба и его многочисленным болельщикам», – отметил Олег Барыбин.

«Мы очень рады продолжить сотрудничество с таким сильным партнером, как ПСБ — одним из крупнейших российских банков. Наш совместный проект «Клубная карта ПФК ЦСКА» — качественный и интересный продукт, которым будут пользоваться многие поклонники клуба», — сказал Роман Бабаев.

Одним из ключевых проектов в рамках двустороннего сотрудничества стал запуск «Клубной карты ПФК ЦСКА» на базе платежной системы «Мир», которая служит универсальным платежным инструментом и выгодно совмещает в себе привилегии футбольного клуба и широкие возможности по накоплению и использованию бонусов.

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