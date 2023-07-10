Селихов о сезоне «Спартака»: «Ниже среднего. Было много недочетов. Молодая, растущая команда, большой зимний перерыв...»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Селихов Спорт-Экспресс Футбол

Александр Селихов считает, что «Спартак» выступил в прошлом сезоне ниже среднего.

В чемпионате Мир РПЛ-2022/23 красно-белые заняли 3-е место.

— Как ты оценишь прошедший сезон для «Спартака» и для себя лично?

— Могли намного лучше выступить. Поэтому, наверное, оценю ниже среднего. Лично для меня — плюс-минус так же. Было много недочетов. Но это больше касается второй части сезона. Анализировал, думал, с чем это может быть связано. Может, из-за длинного перерыва, может, что-то еще. Имеем то, что имеем.

— Что сказал тренер? Был какой-то финальный разбор?

— Думаю, уже на летних сборах будем смотреть какие-то нарезки и анализировать свои игры, ошибки.

— Чувствовалось, что Абаскаль и его штаб злы на ту весну, которую вы провели после классной осени?

— Мне кажется, они скорее думали, как все исправить. У нас был какой-то отрезок без побед. Они искали причину, с чем это было связано. Вот и все.

— Не смогли ее быстро выявить?

— Связать это можно с чем угодно: молодая, растущая команда, большой зимний перерыв... Я не знаю, в чем тут была причина. Их можно найти много, но до сути мы доберемся внутри команды, – сказал вратарь «Спартака».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий