Селихов о сезоне «Спартака»: «Ниже среднего. Было много недочетов. Молодая, растущая команда, большой зимний перерыв...»

Александр Селихов считает, что «Спартак» выступил в прошлом сезоне ниже среднего.

В чемпионате Мир РПЛ-2022/23 красно-белые заняли 3-е место.

— Как ты оценишь прошедший сезон для «Спартака» и для себя лично?

— Могли намного лучше выступить. Поэтому, наверное, оценю ниже среднего. Лично для меня — плюс-минус так же. Было много недочетов. Но это больше касается второй части сезона. Анализировал, думал, с чем это может быть связано. Может, из-за длинного перерыва, может, что-то еще. Имеем то, что имеем.

— Что сказал тренер? Был какой-то финальный разбор?

— Думаю, уже на летних сборах будем смотреть какие-то нарезки и анализировать свои игры, ошибки.

— Чувствовалось, что Абаскаль и его штаб злы на ту весну, которую вы провели после классной осени?

— Мне кажется, они скорее думали, как все исправить. У нас был какой-то отрезок без побед. Они искали причину, с чем это было связано. Вот и все.

— Не смогли ее быстро выявить?

— Связать это можно с чем угодно: молодая, растущая команда, большой зимний перерыв... Я не знаю, в чем тут была причина. Их можно найти много, но до сути мы доберемся внутри команды, – сказал вратарь « ».