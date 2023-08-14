Клубы Ла Лиги будут выделять билеты за 30 евро болельщикам гостей. «Реал» и еще 3 клуба не присоединились к инициативе

Клубы Ла Лиги будут предлагать гостевым болельщикам билеты за 30 евро.

Как сообщает As, клубы запустили инициативу, в рамках которой каждая команда сможет продавать болельщикам гостей билеты стоимостью 30 евро. На каждый матч будет доступно не менее 300 таких билетов. Целью этой кампании является популяризация спортивного туризма и повышение доступности посещения выездных матчей.

На данный момент к соглашению присоединились 16 из 20 клубов Ла Лиги. В инициативе не участвуют « », « », « » и « ».

Также сообщается, что Ла Лига планирует частично покрывать расходы на выезды, организуемые объединениями болельщиков.

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