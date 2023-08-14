Клубы Ла Лиги будут выделять билеты за 30 евро болельщикам гостей. «Реал» и еще 3 клуба не присоединились к инициативе
Клубы Ла Лиги будут предлагать гостевым болельщикам билеты за 30 евро.
Как сообщает As, клубы запустили инициативу, в рамках которой каждая команда сможет продавать болельщикам гостей билеты стоимостью 30 евро. На каждый матч будет доступно не менее 300 таких билетов. Целью этой кампании является популяризация спортивного туризма и повышение доступности посещения выездных матчей.
На данный момент к соглашению присоединились 16 из 20 клубов Ла Лиги. В инициативе не участвуют «Реал», «Райо Вальекано», «Осасуна» и «Вильярреал».
Также сообщается, что Ла Лига планирует частично покрывать расходы на выезды, организуемые объединениями болельщиков.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Ну что ж… оригинальный рычаг )
Хотят улучшить этот показатель, все правильно
В чем «типичный»?
«Их» это кого?
Почему не считают за людей?
Так много вопросов, и так мало ответов…
Кажется жаркое солнце печёт не только головы игроков Барсы)))
Предлагаю, как советует Хави, по вечерам писать комментарии про любимый Мадрид.