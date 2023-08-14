Клубы Ла Лиги будут выделять билеты за 30 евро болельщикам гостей. «Реал» и еще 3 клуба не присоединились к инициативе

Теги Реал Мадрид Осасуна Вильярреал Ла Лига болельщики Райо Вальекано деньги Футбол

Клубы Ла Лиги будут предлагать гостевым болельщикам билеты за 30 евро.

Как сообщает As, клубы запустили инициативу, в рамках которой каждая команда сможет продавать болельщикам гостей билеты стоимостью 30 евро. На каждый матч будет доступно не менее 300 таких билетов. Целью этой кампании является популяризация спортивного туризма и повышение доступности посещения выездных матчей.

На данный момент к соглашению присоединились 16 из 20 клубов Ла Лиги. В инициативе не участвуют «Реал», «Райо Вальекано», «Осасуна» и «Вильярреал».

Также сообщается, что Ла Лига планирует частично покрывать расходы на выезды, организуемые объединениями болельщиков.

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18 комментариев

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Vladvenk
Ответ T622222
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«Реал» и 3 клуба.
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Покерный Футбол
Ответ GuruFutbola
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Ну не все пуляют деньги направо и налево,а потом на рычаге плотно сидят😏
+11
-4
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Артём Никулин
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На этот рычаг сажают других😎
Вы про вчерашний Хетафе?
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Верховный Лорд
Ответ GuruFutbola
На этот рычаг сажают других😎
Тебя и твоего партнера Ригобера, например😎
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Vladvenk
Это в ответ на новость об автобусах Зенита? Оперативненько! Хорошая попытка, но мелко.
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Mbest77
300 билетов по 30 евро) Барса получается тоже в деле.
Ну что ж… оригинальный рычаг )
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T622222
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GuruFutbola
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Xabi Alonso78
В Англии и Германии гостевые трибуны бывают забиты полностью. В Ла лиге гостевые трибуны набирают по 100 человек в лучшем случае)
Хотят улучшить этот показатель, все правильно
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tumas
популяризация спортивных **здюлей от болельщиков домашней команды))
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vfhmsqqp7v
Ответ rigobersong
Типичный Мадрид:) В Испании никто их давно за людей не считает:))
Что с лицом? Как тебе матч вчерашних дровосеков?)))
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Шем
Ответ rigobersong
Типичный Мадрид:) В Испании никто их давно за людей не считает:))
Набор бессмысленных слов.
В чем «типичный»?
«Их» это кого?
Почему не считают за людей?

Так много вопросов, и так мало ответов…
Кажется жаркое солнце печёт не только головы игроков Барсы)))
Предлагаю, как советует Хави, по вечерам писать комментарии про любимый Мадрид.
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