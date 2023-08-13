Аль-Иттифак — Аль-Наср Эр-Рияд: прогноз на матч 14.08.2023, Премьер-лига Саудовской Аравии

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

Очевидно, что новый чемпионат Саудовской Аравии вызывает еще больший интерес у болельщиков, нежели минувший. Интерес был подогрет сразу после Чемпионата мира по футболу в Катаре, когда в «Аль-Наср Эр-Рияд» перешел Криштиану Роналду. Но вряд ли можно было ожидать, что в минувшее межсезонье в клубы Саудовской Премьер-лиги потянутся другие европейские звезды и тренеры. Причем поток этот стал довольно большим, и едут теперь туда не только доигрывать, но и полноценно играть. По этому поводу уже раздаются разные мнения. Одних такой подход саудовских шейхов прельщает, других, напротив, даже раздражает. Ведь получается своеобразный «Пари Сен-Жермен» только в масштабах одной страны. О системном подходе речи не идет, зато пиара сколько угодно. Впрочем спортивной составляющей тоже должно хватать. 

«Аль-Иттифак» в прошедшем сезоне занял только седьмое место. Очевидно, что у руководства команды есть желание улучшить результат, и оно постаралось не отстать от других коллективов в погоне за европейскими игроками. Криштиану Роналду приглашали в «Аль-Наср Эр-Рияд» ради побед. Там уже в прошлом сезоне надеялись, что португалец принесет клубу титул чемпионов, но немного просчитались. Есть в Саудовской Аравии и другие сильные команды, первым стал «Аль-Иттихад Джидда». Теперь в помощь Роналду массово приобретены новые игроки. Если дело так пойдет дальше, то в основном составе более половины футболистов будет из Европы и Южной Америки. В любом случае сейчас «Аль-Наср Эр-Рияд» своеобразная визитная карточка футбола страны, и болельщики ждут титула. Матч состоится на стадионе принца Мохаммеда, начало в 13:00 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 2,5

Аль-Иттифак

 

Клуб из Даммама не самая титулованная команда страны, но при этом в будущем году будет отмечать свое 80-летие со дня основания. За эти годы команда дважды выигрывала чемпионат Саудовской Аравии, правда было это в далекие 1980-е годы. Есть на счету клуба и международные успехи, дважды «Аль-Иттифак» выигрывал Арабскую лигу чемпионов, три раза Кубок чемпионов Персидского залива. Один раз «Аль-Иттифак» участвовал в розыгрыше Азиатской лиги чемпионов, но неудачно, из группы выйти не удалось. 

В новом столетии команда не всегда играла в элитном дивизионе, в высший класс она вернулась после сезона 2015-2016 года. Лучшим ее достижением за это время является четвертое место в 2018 году. Поддавшись общей моде, руководство в этом году сделало ряд приобретений. За 14 миллионов евро у «Ливерпуля» приобретен Джордан Хендерсон, за семь миллионов евро защитник Джек Хендри из «Брюгге», свободным агентом пришел в команду Мусса Дембеле из «Лиона». Но еще более знаковым стало назначение на пост главного тренера команды Стивена Джеррарда, который до этого приводил к чемпионскому титулу шотландский «Рейнджерс», а в позапрошлом сезоне тренировал «Астон Виллу». 

Вокруг команды ходят разговоры по поводу других приобретений, но пока их нет. Межсезонье было проведено довольно активно. Удалось сыграть несколько товарищеских матчей с клубами Восточной Европы, правда, из них наиболее известным можно назвать только «Работнички» из Северной Македонии. Представляем вашему вниманию результаты этих товарищеских матчей.

  • Товарищеский. 05.08.2023, «Аль-Джазира» — «Аль-Иттифак» — 0 : 1
  • Товарищеский. 27.07.2023, «Аль-Иттифак» — «Работнички» — 4 : 0
  • Товарищеский. 24.07.2023, «Аль-Иттифак» — «Локомотива» Загреб — 0 : 1
  • Товарищеский. 20.07.2023, «Залаэгерсег» — «Аль-Иттифак» — 1 : 1
  • Товарищеский. 15.07.2023, «Вараждин» — «Аль-Иттифак» — 2 : 1

Факты и цифры

  • «Аль-Иттифак» в минувшем сезоне занял 7 место в чемпионате, набрав 37 очков
  • Лучшим бомбардиром команды стал французский нападающий Юссуф Ниакате, на его счету 8 забитых мячей
  • Среди ассистентов лидером команды стал Саид Аль-Моуалад, на его счету 5 результативных передач
  • Самый недисциплинированный игрок в команда по итогам прошлого сезона Файсал Аль-Гамди — 5 предупреждений и 1 удаление

Прогноз на матч Манчестер Сити – Севилья

Аль-Наср Эр-Рияд

 

«Аль-Наср» за последние годы стал самым узнаваемым и самым упоминаемым в прессе клубом из Азии. Футбольное сообщество следило за каждым шагом Криштиану Роналду. в новом клубе. Фанаты переживали, ожидали от своего кумира каких-то немыслимых рекордов. Но команда проиграла борьбу за титул, а португалец не стал лучшим бомбардиром, хотя смог по забитым мячам практически вплотную приблизиться к бразильскому нападающему Талиске.

В межсезонье «Аль-Наср Эр-Рияд» не отставал от других команд и включился в гонку по приобретению европейских заезд. По меркам Саудовской Аравии траты получились не баснословными, больше привлекают имена игроков: Садьо Мане из «Баварии», Секо Фофана из «Ланса», Марцело Брозович из «Интера» и Алекс Теллес из «Манчестер Юнайтед». В общей сложности потрачено чуть более 77 миллионов евро. Напомним, что только за одного нападающего Малкома из «Зенита» клуб «Аль-Хилаль» заплатил 60 миллионов евро. Произошли изменения и на тренерской скамейке. Явно не без участия капитана команды в нее пришел португальский специалист Луиш Каштру. Он известен по работе с донецким «Шахтером», а последний сезон работал в Бразилии с «Ботафого». 

Межсезонье у «Аль-Насра» выдалось насыщенным не только в плане трансферов. Команда проводила товарищеские матчи с ведущими клубами Европы, в частности сыграла вничью с «Пари Сен-Жермен» и «Интером». Затем «Аль-Наср» принял участие в Кубке арабских чемпионов. В своей группе команда Роналду заняла только второе место, но зато в плей-офф смогла дойти до финала, где в матче с «Аль-Хилалем» выиграла в дополнительное время. Перед вами результаты пяти последних матчей «Аль-Насра».

  • Кубок арабских чемпионов. 12.08.2023, «Аль-Хилаль» — «Аль-Наср» — 1 : 1 (д.в. 0 : 1)
  • Кубок арабских чемпионов. 09.08.2023, «Аль-Шорта» — «Аль-Наср» — 0 : 1
  • Кубок арабских чемпионов. 06.08.2023, «Раджа» — «Аль-Наср» — 1 : 3
  • Кубок арабских чемпионов. 03.08.2023, «Замалек» — «Аль-Наср» — 1 : 1
  • Кубок арабских чемпионов. 31.07.2023, «Монастир» — «Аль-Наср» — 1 : 4

Факты и цифры

  • В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате, набрав 67 очков
  • Команда смогла забить больше всех мячей — 63, а лучшим бомбардиром стал Талиска, он 22 раза смог поразить ворота соперников
  • Среди ассистентов лидером стал Абдуррахман Гариб, на его счету 8 результативных передач
  • Самый недисциплинированный игрок в команде все тот же Талиска — 6 предупреждений и 1 удаление

История личных встреч Аль-Иттифака и Аль-Наср Эр-Рияд

 

Начиная с 2005 года команды играли друг с другом 33 раза, причем подавляющее большинство этих встреч прошло в рамках Премьер-лиги, лишь один поединок состоялся в рамках Кубка Короля Саудовской Аравии и победу в нем одержал «Аль-Наср Эр-Рияд». У команды в целом довольно большое преимущество по победам.

  • Победы «Аль-Иттифака» — 9
  • Победы «Аль-Насра Эр-Рияд» — 15
  • Ничьи — 9
  • Самая крупная победа «Аль-Иттифака» — 3 : 0
  • Самая крупная победа «Аль-Насра Эр-Рияд» — 4 : 1

В прошлом сезоне «Аль-Иттифак» смог отобрать важные очки у фаворита на своем поле под занавес чемпионата. В целом в последние годы матчи этих команд проходят с переменным успехом, но «Аль-Наср» не проигрывает уже четыре матча подряд. Бросается в глаза и не очень высокая результативность. Перед вами результаты пяти последних встреч команд.

  • Премьер-лига. 27.05.2023, «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» — 1 : 1
  • Премьер-лига. 22.01.2023, «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» — 1 : 0
  • Премьер-лига. 11.03.2022, «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» — 2 : 2
  • Кубок Короля. 21.12.2021, «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» — 1 : 0
  • Премьер-лига. 24.10.2021, «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Аль-Иттифак — Аль-Наср Эр-Рияд

 

В какой-то степени все команды Саудовской Аравии начинают новую жизнь. Посмотрим, к чему приведет борьба кошельков, и смогут ли новички команд проявить себя в полной мере. Усиление «Аль-Насра» производит большее впечатление, нежели у его соперника. Понятно, что начало сезона и хозяева постараются дать бой фавориту, но букмекеры отдают преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

  • Победа «Аль-Иттифака» — 4,45
  • Ничья — 3,84
  • Победа «Аль-Насра Эр-Рияд» — 1,69

Игра «Аль-Насра» уже производит сильное впечатление, а «Аль-Иттифак» по большому счету в серьезных матчах мы не видели. Соперники в межсезонье были совсем иного уровня, чем у гостей. В матче перовго тура следует отдать предпочтение «Аль-Насру».

Где смотреть матч Аль-Иттифак – Аль-Наср

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Аль-Иттифак – Аль-Наср Эр-Рияд
Дата проведения
14 августа, 21.00, «Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Ad Damm?m»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий