Очевидно, что новый чемпионат Саудовской Аравии вызывает еще больший интерес у болельщиков, нежели минувший. Интерес был подогрет сразу после Чемпионата мира по футболу в Катаре, когда в «Аль-Наср Эр-Рияд» перешел Криштиану Роналду. Но вряд ли можно было ожидать, что в минувшее межсезонье в клубы Саудовской Премьер-лиги потянутся другие европейские звезды и тренеры. Причем поток этот стал довольно большим, и едут теперь туда не только доигрывать, но и полноценно играть. По этому поводу уже раздаются разные мнения. Одних такой подход саудовских шейхов прельщает, других, напротив, даже раздражает. Ведь получается своеобразный «Пари Сен-Жермен» только в масштабах одной страны. О системном подходе речи не идет, зато пиара сколько угодно. Впрочем спортивной составляющей тоже должно хватать.

«Аль-Иттифак» в прошедшем сезоне занял только седьмое место. Очевидно, что у руководства команды есть желание улучшить результат, и оно постаралось не отстать от других коллективов в погоне за европейскими игроками. Криштиану Роналду приглашали в «Аль-Наср Эр-Рияд» ради побед. Там уже в прошлом сезоне надеялись, что португалец принесет клубу титул чемпионов, но немного просчитались. Есть в Саудовской Аравии и другие сильные команды, первым стал «Аль-Иттихад Джидда». Теперь в помощь Роналду массово приобретены новые игроки. Если дело так пойдет дальше, то в основном составе более половины футболистов будет из Европы и Южной Америки. В любом случае сейчас «Аль-Наср Эр-Рияд» своеобразная визитная карточка футбола страны, и болельщики ждут титула. Матч состоится на стадионе принца Мохаммеда, начало в 13:00 по московскому времени.

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Аль-Иттифак

Клуб из Даммама не самая титулованная команда страны, но при этом в будущем году будет отмечать свое 80-летие со дня основания. За эти годы команда дважды выигрывала чемпионат Саудовской Аравии, правда было это в далекие 1980-е годы. Есть на счету клуба и международные успехи, дважды «Аль-Иттифак» выигрывал Арабскую лигу чемпионов, три раза Кубок чемпионов Персидского залива. Один раз «Аль-Иттифак» участвовал в розыгрыше Азиатской лиги чемпионов, но неудачно, из группы выйти не удалось.

В новом столетии команда не всегда играла в элитном дивизионе, в высший класс она вернулась после сезона 2015-2016 года. Лучшим ее достижением за это время является четвертое место в 2018 году. Поддавшись общей моде, руководство в этом году сделало ряд приобретений. За 14 миллионов евро у «Ливерпуля» приобретен Джордан Хендерсон, за семь миллионов евро защитник Джек Хендри из «Брюгге», свободным агентом пришел в команду Мусса Дембеле из «Лиона». Но еще более знаковым стало назначение на пост главного тренера команды Стивена Джеррарда, который до этого приводил к чемпионскому титулу шотландский «Рейнджерс», а в позапрошлом сезоне тренировал «Астон Виллу».

Вокруг команды ходят разговоры по поводу других приобретений, но пока их нет. Межсезонье было проведено довольно активно. Удалось сыграть несколько товарищеских матчей с клубами Восточной Европы, правда, из них наиболее известным можно назвать только «Работнички» из Северной Македонии. Представляем вашему вниманию результаты этих товарищеских матчей.

Товарищеский. 05.08.2023, «Аль-Джазира» — «Аль-Иттифак» — 0 : 1

— 0 : Товарищеский. 27.07.2023, «Аль-Иттифак» — «Работнички» — 4 : 0

— «Работнички» — : 0 Товарищеский. 24.07.2023, «Аль-Иттифак» — «Локомотива» Загреб — 0 : 1

— 0 : Товарищеский. 20.07.2023, «Залаэгерсег» — «Аль-Иттифак» — 1 : 1

Товарищеский. 15.07.2023, «Вараждин» — «Аль-Иттифак» — 2 : 1

Факты и цифры

«Аль-Иттифак» в минувшем сезоне занял 7 место в чемпионате, набрав 37 очков

Лучшим бомбардиром команды стал французский нападающий Юссуф Ниакате, на его счету 8 забитых мячей

Среди ассистентов лидером команды стал Саид Аль-Моуалад, на его счету 5 результативных передач

Самый недисциплинированный игрок в команда по итогам прошлого сезона Файсал Аль-Гамди — 5 предупреждений и 1 удаление

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Аль-Наср Эр-Рияд

«Аль-Наср» за последние годы стал самым узнаваемым и самым упоминаемым в прессе клубом из Азии. Футбольное сообщество следило за каждым шагом Криштиану Роналду. в новом клубе. Фанаты переживали, ожидали от своего кумира каких-то немыслимых рекордов. Но команда проиграла борьбу за титул, а португалец не стал лучшим бомбардиром, хотя смог по забитым мячам практически вплотную приблизиться к бразильскому нападающему Талиске.

В межсезонье «Аль-Наср Эр-Рияд» не отставал от других команд и включился в гонку по приобретению европейских заезд. По меркам Саудовской Аравии траты получились не баснословными, больше привлекают имена игроков: Садьо Мане из «Баварии», Секо Фофана из «Ланса», Марцело Брозович из «Интера» и Алекс Теллес из «Манчестер Юнайтед». В общей сложности потрачено чуть более 77 миллионов евро. Напомним, что только за одного нападающего Малкома из «Зенита» клуб «Аль-Хилаль» заплатил 60 миллионов евро. Произошли изменения и на тренерской скамейке. Явно не без участия капитана команды в нее пришел португальский специалист Луиш Каштру. Он известен по работе с донецким «Шахтером», а последний сезон работал в Бразилии с «Ботафого».

Межсезонье у «Аль-Насра» выдалось насыщенным не только в плане трансферов. Команда проводила товарищеские матчи с ведущими клубами Европы, в частности сыграла вничью с «Пари Сен-Жермен» и «Интером». Затем «Аль-Наср» принял участие в Кубке арабских чемпионов. В своей группе команда Роналду заняла только второе место, но зато в плей-офф смогла дойти до финала, где в матче с «Аль-Хилалем» выиграла в дополнительное время. Перед вами результаты пяти последних матчей «Аль-Насра».

Кубок арабских чемпионов. 12.08.2023, «Аль-Хилаль» — «Аль-Наср» — 1 : 1 (д.в. 0 : 1 )

— 1 : 1 (д.в. 0 : ) Кубок арабских чемпионов. 09.08.2023, «Аль-Шорта» — «Аль-Наср» — 0 : 1

— 0 : Кубок арабских чемпионов. 06.08.2023, «Раджа» — «Аль-Наср» — 1 : 3

— 1 : Кубок арабских чемпионов. 03.08.2023, «Замалек» — «Аль-Наср» — 1 : 1

Кубок арабских чемпионов. 31.07.2023, «Монастир» — «Аль-Наср» — 1 : 4

Факты и цифры

В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате, набрав 67 очков

Команда смогла забить больше всех мячей — 63, а лучшим бомбардиром стал Талиска, он 22 раза смог поразить ворота соперников

Среди ассистентов лидером стал Абдуррахман Гариб, на его счету 8 результативных передач

Самый недисциплинированный игрок в команде все тот же Талиска — 6 предупреждений и 1 удаление

История личных встреч Аль-Иттифака и Аль-Наср Эр-Рияд

Начиная с 2005 года команды играли друг с другом 33 раза, причем подавляющее большинство этих встреч прошло в рамках Премьер-лиги, лишь один поединок состоялся в рамках Кубка Короля Саудовской Аравии и победу в нем одержал «Аль-Наср Эр-Рияд». У команды в целом довольно большое преимущество по победам.

Победы «Аль-Иттифака» — 9

Победы «Аль-Насра Эр-Рияд» — 15

Ничьи — 9

Самая крупная победа «Аль-Иттифака» — 3 : 0

Самая крупная победа «Аль-Насра Эр-Рияд» — 4 : 1

В прошлом сезоне «Аль-Иттифак» смог отобрать важные очки у фаворита на своем поле под занавес чемпионата. В целом в последние годы матчи этих команд проходят с переменным успехом, но «Аль-Наср» не проигрывает уже четыре матча подряд. Бросается в глаза и не очень высокая результативность. Перед вами результаты пяти последних встреч команд.

Премьер-лига. 27.05.2023, «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» — 1 : 1

Премьер-лига. 22.01.2023, «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» — 1 : 0

— «Аль-Иттифак» — : 0 Премьер-лига. 11.03.2022, «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср» — 2 : 2

Кубок Короля. 21.12.2021, «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» — 1 : 0

— «Аль-Иттифак» — : 0 Премьер-лига. 24.10.2021, «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак» — 0 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Аль-Иттифак — Аль-Наср Эр-Рияд

В какой-то степени все команды Саудовской Аравии начинают новую жизнь. Посмотрим, к чему приведет борьба кошельков, и смогут ли новички команд проявить себя в полной мере. Усиление «Аль-Насра» производит большее впечатление, нежели у его соперника. Понятно, что начало сезона и хозяева постараются дать бой фавориту, но букмекеры отдают преимущество гостям. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Аль-Иттифака» — 4,45

Ничья — 3,84

Победа «Аль-Насра Эр-Рияд» — 1,69

Игра «Аль-Насра» уже производит сильное впечатление, а «Аль-Иттифак» по большому счету в серьезных матчах мы не видели. Соперники в межсезонье были совсем иного уровня, чем у гостей. В матче перовго тура следует отдать предпочтение «Аль-Насру».

Где смотреть матч Аль-Иттифак – Аль-Наср

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