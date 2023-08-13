Где смотреть Аль-Иттифак – Аль-Наср Эр-Рияд, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 14 августа
В понедельник, 14 августа, сыграют Аль-Иттифак и Аль-Наср Эр-Рияд в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Prince Mohamed bin Fahd Stadium».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Иттифак – Аль-Наср Эр-Рияд
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
Чемпионат Саудовской Аравии по футболу: все новости
Комментарии