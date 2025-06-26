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  • 20% голов в РПЛ-2024/25 забиты со стандартов, 46% – в позиционных атаках. Лучший xG у «Зенита», «Спартак» – лидер по ударам в створ (RuStat)
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20% голов в РПЛ-2024/25 забиты со стандартов, 46% – в позиционных атаках. Лучший xG у «Зенита», «Спартак» – лидер по ударам в створ (RuStat)

Около половины всех голов минувшего сезона Мир РПЛ забиты после позиционных атак.

Компания RuStat подготовила статистический отчет по сезону-2024/25 чемпионата России.

Всего в 240 матчах сезона было забито 648 голов. Из них 300 (46%) были забиты позиционно, 150 – со стандартных положений, 68 – с пенальти. Быстрые голы составили 20% от общего количества (130).

Лидером по быстрым голевым атакам в прошедшем сезоне стал «Краснодар» (15). В топ-3 также вошли «Зенит» (14) и «Крылья Советов» (13).

Лучшими по ожидаемым голам в текущем сезоне стали «Зенит» (xG 70,79), «Динамо» (xG 63,68) и «Спартак» (xG 63,17).

Больше всего ударов в створ ворот соперника нанесли «Спартак» (197), «Зенит» (164) и «Динамо» (191). По проценту точности лидируют «Зенит», ЦСКА (по 45% точных ударов) и «Крылья Советов» (43%).

Наибольшее количество перехватов мяча на половине поля соперника в минувшем сезоне совершили игроки «Ростова» (502), «Ахмата» (492) и махачкалинского «Динамо» (485).

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ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RuStat
logoДинамо Москва
logoЗенит
logoРостов
logoКраснодар
logoДинамо Махачкала
logoАхмат
logoКрылья Советов
logoСпартак
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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