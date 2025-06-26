«Мальорка» ведет переговоры с «Барсой» о трансфере Торре

Полузащитник «Барселоны» Пабло Торре может перейти в «Мальорку».

По информации Marca, клубы ведут продвинутые переговоры о трансфере. «Мальорка» предложит Торре долгосрочный контракт, в настоящее время стороны обсуждают сумму трансфера и процент, который «Барселона » получит от суммы следующего трансфера.

Также ожидается, что для каталонцев будет предусмотрена возможность обратного выкупа.

Контракт Торре с «Барселоной» истекает в 2026 году. Статистику 22-летнего полузащитника можно найти здесь .