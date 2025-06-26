«Мальорка» ведет переговоры с «Барсой» о трансфере Торре
Полузащитник «Барселоны» Пабло Торре может перейти в «Мальорку».
По информации Marca, клубы ведут продвинутые переговоры о трансфере. «Мальорка» предложит Торре долгосрочный контракт, в настоящее время стороны обсуждают сумму трансфера и процент, который «Барселона» получит от суммы следующего трансфера.
Также ожидается, что для каталонцев будет предусмотрена возможность обратного выкупа.
Контракт Торре с «Барселоной» истекает в 2026 году. Статистику 22-летнего полузащитника можно найти здесь.
Ювентус
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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