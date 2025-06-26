Матчу «Реала» с «Зальцбургом» могут помешать грозы в Филадельфии. В США при ударе молнии игра останавливается минимум на 30 минут (Marca)

Погодные условия могут помешать матчу «Реала» и «Зальцбурга» на клубном ЧМ.

Игра 3-го тура группового этапа турнира пройдет в Филадельфии и начнется в 04:00 по московскому времени.

Marca сообщает, что после аномальной жары в штате во время проведения матча ожидается повышенный риск грозы. Согласно правилам проведения матчей в США, при ударе молнии в радиусе 8 миль (около 13 километров – Спортс’‘) от стадиона игра приостанавливается, команды уходят с поля, а болельщики покидают трибуны. Игра возобновляется лишь в случае отсутствия повторных ударов молнии и раскатов грома на протяжении минимум 30 минут.

Отмечается, что команды были уведомлены о неблагоприятных погодных условиях. На данный момент погода повлияла уже на 6 матчей турнира.