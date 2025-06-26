Джилардино возглавил «Пизу». Клуб вышел в Серию А под руководством Филиппо Индзаги
Альберто Джилардино назначен главным тренером «Пизы».
42-летний специалист подписал двухлетний контракт с возможностью продления на третий год.
Последним местом работы итальянского тренера была «Дженоа».
По итогам минувшего сезона «Пиза» вышла в Серию А под руководством Филиппо Индзаги. Позднее 51-летний тренер перешел в «Палермо» из Серии Б.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Пизы»
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