Джилардино возглавил «Пизу». Клуб вышел в Серию А под руководством Филиппо Индзаги

Альберто Джилардино назначен главным тренером «Пизы».

42-летний специалист подписал двухлетний контракт с возможностью продления на третий год.

Последним местом работы итальянского тренера была «Дженоа».

По итогам минувшего сезона «Пиза » вышла в Серию А под руководством Филиппо Индзаги . Позднее 51-летний тренер перешел в «Палермо» из Серии Б.