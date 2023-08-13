Обвиненный в изнасиловании Бен-Йеддер сделал дубль в матче с «Клермоном». Форвард «Монако» отпраздновал первый гол, скрестив руки у груди, сжав кулаки и опустив голову
Виссам Бен-Йеддер оформил дубль в первом матче «Монако» в новом сезоне Лиги 1.
В 1-м туре чемпионата Франции «Монако» на выезде одержал победу над «Клермоном» со счетом 4:2. Виссам Бен-Йеддер сделал дубль, отличившись на 43-й и на 70-й минутах.
После первого гола форвард скрестил руки перед грудью, сжав кулаки и опустив голову.
Ранее Бен-Йеддеру были предъявлены обвинения в сексуальном насилии. Форвард «Монако» был отпущен под залог на сумму 900 тысяч евро. Клуб не стал отстранять игрока на время проведения расследования.
Изображение: кадр трансляции RMC Sport
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