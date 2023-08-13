Кафанов об игре Песьякова: «В шести матчах сделал одну ошибку в Самаре, которая не повлияла на исход игры»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сергей Песьяков Виталий Кафанов Матч ТВ Никита Медведев Футбол

Виталий Кафанов отметил надежность вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.

«Песьяков сыграл шесть матчей в этом году с учетом Кубка, сделал одну ошибку в Самаре, которая не повлияла на исход игры.

Изначально было понятно, что эта травма [Медведева] на три недели. Это время истекает на этой неделе», — сказал тренер вратарей «Ростова».

Статистика Песьякова – здесь.

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3 комментария

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Алексеич (Ростов-Дон)
Сейчам эксперды Кафанова "поставят на место" 🤦‍♀️
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Ростовский
Очевидно что Песьяков за счет опыта и великолепной игре ногами входит в 3-4 лучших вратаря страны.
+3
-3
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