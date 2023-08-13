Кафанов об игре Песьякова: «В шести матчах сделал одну ошибку в Самаре, которая не повлияла на исход игры»
Виталий Кафанов отметил надежность вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.
«Песьяков сыграл шесть матчей в этом году с учетом Кубка, сделал одну ошибку в Самаре, которая не повлияла на исход игры.
Изначально было понятно, что эта травма [Медведева] на три недели. Это время истекает на этой неделе», — сказал тренер вратарей «Ростова».
Статистика Песьякова – здесь.
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