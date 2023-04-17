Песьяков о 150 играх за «Ростов»: «Спросил у гендиректора: «Ну что, еще 150?» Он говорит: «С удовольствием»

Сергей Песьяков заявил, что не прочь провести еще 150 игр за «Ростов».

Вратарь высказался после матча Мир с «Зенитом» (0:0).

— Первый тайм достаточно ровный по игре, во втором отдали инициативу, моменты проиграли. В целом игра ничейная.

А если касаться именно нас с Мишаней [Кержаковым], то для него, наверное, это уже обыденность, игра на ноль. А у нас как праздник. Все довольны.

— Были ли тревожные моменты в игре?

— Когда Клаудиньо бил во втором тайме, но там офсайд был. В остальных моментах уверенно контролировал. Вообще мы старались выполнять план на игру. Процентов на 80 реализовали, осталось реализовать моментики. В концовке также могли вырвать победу, а «Зенит» мог забить в середине тайма. Равная игра, наверное.

— У вас 150 матчей в составе «Ростова», еще 150 увидим?

— Я спросил у гендиректора «Ростова»: «Ну что, еще 150?» Он говорит: «С удовольствием», — сказал вратарь « ».