Песьяков о 150 играх за «Ростов»: «Спросил у гендиректора: «Ну что, еще 150?» Он говорит: «С удовольствием»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сергей Песьяков Матч ТВ Футбол

Сергей Песьяков заявил, что не прочь провести еще 150 игр за «Ростов».

Вратарь высказался после матча Мир РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— Первый тайм достаточно ровный по игре, во втором отдали инициативу, моменты проиграли. В целом игра ничейная.

А если касаться именно нас с Мишаней [Кержаковым], то для него, наверное, это уже обыденность, игра на ноль. А у нас как праздник. Все довольны.

— Были ли тревожные моменты в игре?

— Когда Клаудиньо бил во втором тайме, но там офсайд был. В остальных моментах уверенно контролировал. Вообще мы старались выполнять план на игру. Процентов на 80 реализовали, осталось реализовать моментики. В концовке также могли вырвать победу, а «Зенит» мог забить в середине тайма. Равная игра, наверное.

— У вас 150 матчей в составе «Ростова», еще 150 увидим?

— Я спросил у гендиректора «Ростова»: «Ну что, еще 150?» Он говорит: «С удовольствием», — сказал вратарь «Ростова».

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24 комментария

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Bashibuzuck
Я извиняюсь, он точно про игры спрашивал?😁
+70
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Сергей Николаенко
- Я спросил у гендиректора «Ростова»: «Ну что, еще 150?
Он говорит: «С удовольствием, но после матча»
+53
-1
+52
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Palacio8
— Я спросил у гендиректора «Ростова»: «Ну что, еще 150? Он говорит: «Между первой и второй промежуток небольшой».
+28
-1
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Уся Ваткин
Ответ Palacio8
— Я спросил у гендиректора «Ростова»: «Ну что, еще 150? Он говорит: «Между первой и второй промежуток небольшой».
А он говорит: "Наливай, а то уйдёшь"
+8
0
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ kokakoka
Песьяков - плохой вратарь. Очень нестабильный. Ростову нужен кто-то другой
Никита Медведев? Бабурин?
+7
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Кино Музыка
С его данными еще 150 не проблема.
+3
-1
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Alex Alex
Ответ Кино Музыка
Хорошее у нас поколение вратарей, кстати. Не помню, чтобы когда-то было столько заметных фамилий. На слуху человек 10, не меньше.
ЛОЛ
что хорошего конкретно в Письякове
+5
-3
+2
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ kokakoka
Ну тем более. По мне так он сильнее Песьякова
Песьяков вытеснил Бабурина из основы Ростова, если что.
+4
-2
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ kokakoka
И? Нравится игра Песьякова?
Разговор не про "нравится-не нравится", если что. Внимательно беседу перечитай.
+2
-1
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ kokakoka
Ну Бабурин может быть. Тем более все равно в ФНЛ вылетает
А причём тут ФНЛ, если Бабурин принадлежит Ростову?
+2
-1
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MVL
Ответ Сергей Николаенко
Если верить вкладке "Статистика", то с сезона17-18 за "Ростов" играет. В среднем за сезон в Ростове в чемпионате у Песьякова 21,3 матча за сезон. У Родриго 25 матчей за сезон. Учитывая разное количество матчей в чемпионате к каким выводам можно прийти? К тому же у Родриго в еврокубках 39 матчей из 150. РПЛ конечно гавно, но вовсе не потому, что Родриго к 22 годам сыграл 150 матчей за Реал, а Песьяков к 34.
Учитывая как часто меняют вратарей от игры к игре.
Я к тому какая нагрузка на наших игроков идет, в Европе 38 матчей, в маленькой Португалии даже специально искусственно повышают число матчей, потому что это повышает возможность игрокам показать себя, плюс можно больше телеправ продать.
Чему радоваться к 34 голам 150 матчам, ого!
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Сергей Николаенко
Ответ MVL
Неделю назад нап Реала Родриго в 22 года сыграл 150 матч за клуб. Еще одно доказательство, что наша лига это просто несерьезно. Сколько сезонов этот вратарь за Ростов играет?
Если верить вкладке "Статистика", то с сезона17-18 за "Ростов" играет. В среднем за сезон в Ростове в чемпионате у Песьякова 21,3 матча за сезон. У Родриго 25 матчей за сезон. Учитывая разное количество матчей в чемпионате к каким выводам можно прийти? К тому же у Родриго в еврокубках 39 матчей из 150. РПЛ конечно гавно, но вовсе не потому, что Родриго к 22 годам сыграл 150 матчей за Реал, а Песьяков к 34.
0
0
0
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kokakoka
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А причём тут ФНЛ, если Бабурин принадлежит Ростову?
Ну тем более. По мне так он сильнее Песьякова
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kokakoka
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Никита Медведев? Бабурин?
Ну Бабурин может быть. Тем более все равно в ФНЛ вылетает
+1
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MVL
Неделю назад нап Реала Родриго в 22 года сыграл 150 матч за клуб. Еще одно доказательство, что наша лига это просто несерьезно. Сколько сезонов этот вратарь за Ростов играет?
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gjc7ygdzkc
Привозящий оничасто если честно
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Кино Музыка
Хорошее у нас поколение вратарей, кстати. Не помню, чтобы когда-то было столько заметных фамилий. На слуху человек 10, не меньше.
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Юрий Петрищев
Хорошо, старайся, и на допускай оплошности, а то бывает, чудо чудесное))
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