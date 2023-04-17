Песьяков о 150 играх за «Ростов»: «Спросил у гендиректора: «Ну что, еще 150?» Он говорит: «С удовольствием»
Сергей Песьяков заявил, что не прочь провести еще 150 игр за «Ростов».
Вратарь высказался после матча Мир РПЛ с «Зенитом» (0:0).
— Первый тайм достаточно ровный по игре, во втором отдали инициативу, моменты проиграли. В целом игра ничейная.
А если касаться именно нас с Мишаней [Кержаковым], то для него, наверное, это уже обыденность, игра на ноль. А у нас как праздник. Все довольны.
— Были ли тревожные моменты в игре?
— Когда Клаудиньо бил во втором тайме, но там офсайд был. В остальных моментах уверенно контролировал. Вообще мы старались выполнять план на игру. Процентов на 80 реализовали, осталось реализовать моментики. В концовке также могли вырвать победу, а «Зенит» мог забить в середине тайма. Равная игра, наверное.
— У вас 150 матчей в составе «Ростова», еще 150 увидим?
— Я спросил у гендиректора «Ростова»: «Ну что, еще 150?» Он говорит: «С удовольствием», — сказал вратарь «Ростова».
Он говорит: «С удовольствием, но после матча»
что хорошего конкретно в Письякове
Я к тому какая нагрузка на наших игроков идет, в Европе 38 матчей, в маленькой Португалии даже специально искусственно повышают число матчей, потому что это повышает возможность игрокам показать себя, плюс можно больше телеправ продать.
Чему радоваться к 34 голам 150 матчам, ого!