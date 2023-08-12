Гендиректор «Спартака» о Зобнине: «Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов. Роман – один из наших лидеров»

Гендиректор «Спартака» опроверг слухи об уходе Романа Зобнина из клуба.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что московский клуб якобы предложили услуги полузащитника другим клубам.

«Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов – такое со « » случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре [с «Зенитом»].

Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые – никогда с ним не общался. – один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем.

Это единственно верная информация», – приводит слова генерального директора «Спартака» пресс-служба клуба.

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