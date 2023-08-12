Гендиректор «Спартака» о Зобнине: «Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов. Роман – один из наших лидеров»

Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Зобнин Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» опроверг слухи об уходе Романа Зобнина из клуба.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что московский клуб якобы предложили услуги полузащитника другим клубам.

«Чем ближе важный матч, тем больше нелепых слухов – такое со «Спартаком» случается часто. Команда и клуб сейчас полностью сосредоточены на подготовке к следующей игре [с «Зенитом»].

Что касается новостей, то об агенте Важиче я слышу впервые – никогда с ним не общался. Роман Зобнин – один из наших лидеров и ключевых игроков, отличный футболист, на которого мы рассчитываем.

Это единственно верная информация», – приводит слова генерального директора «Спартака» Олега Малышева пресс-служба клуба.

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15 комментариев

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Данко Лазович
Ответ bevooch
В прошлом сезоне Роман был пятым во всей РПЛ по вовлечённости в атаки, закончившиеся ударами. После Малкома, Промеса, Вендела и Дугласа Сантоса.
ух ты. Самый клевый из белых))
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bevooch
Ответ Гриша
Зобнин это русский Кариока, все пасы в недодачу, по воротам бить боиться, в защите мышей не ловит
В прошлом сезоне Роман был пятым во всей РПЛ по вовлечённости в атаки, закончившиеся ударами. После Малкома, Промеса, Вендела и Дугласа Сантоса.
+3
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Grishkevich
Да кому этот бездарь бегунок нужен???
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Кирилл Смирнов
Ответ Гриша
Зобнин это русский Кариока, все пасы в недодачу, по воротам бить боиться, в защите мышей не ловит
если бы вы еще знали смысл понятия "пас в недодачу"... было б вообще замечательно
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Арасланов Роман
Обращать внимание на питерские вбросы-себя не уважать
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mitos
Пора этому лидеру снять шапку-невидимку!
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Данко Лазович
Ответ Пушка_Кутепова
Бариос уходит в апл, а зенит хочет Зобнина
ор выше гор)))
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