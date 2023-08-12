Лантратов отбил 12 из 28 пенальти в РПЛ. Вратарь «Локо» взял удар Гарре по центру ворот и помешал ему на добивании

Илья Лантратов отразил пенальти в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов».

На 58-й минуте судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота « » после того, как Владислав Сарвели наступил на ногу в своей штрафной.

К мячу подошел . Полузащитик « » несильно ударил по центру ворот. Лантратов отразил этот удар, а затем помешал Гарре переправить мяч в сетку на добивании, переправив его над перекладиной.

Это 18-й отраженный пенальти в карьере . В РПЛ он отбил 12 пенальти и пропустил с 11-метровой 16 раз.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (0:0, второй тайм).

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