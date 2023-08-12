Лантратов отбил 12 из 28 пенальти в РПЛ. Вратарь «Локо» взял удар Гарре по центру ворот и помешал ему на добивании

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Илья Лантратов Бенхамин Гарре Фернандо Костанза Владислав Сарвели Футбол

Илья Лантратов отразил пенальти в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов».

На 58-й минуте судья Павел Кукуян назначил пенальти в ворота «Локо» после того, как Владислав Сарвели наступил на ногу Фернандо в своей штрафной.

К мячу подошел Бенхамин Гарре. Полузащитик «Крыльев» несильно ударил по центру ворот. Лантратов отразил этот удар, а затем помешал Гарре переправить мяч в сетку на добивании, переправив его над перекладиной.

Это 18-й отраженный пенальти в карьере Лантратова. В РПЛ он отбил 12 пенальти и пропустил с 11-метровой 16 раз.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (0:0, второй тайм).

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8 комментариев

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фунфырь в гетрах
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2. Лантратов 41,8% (18 из 43)
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f0mk4
Плохо пробил на самом деле
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Garikus89
Судя по игре Локомотива, прошлой весной Локомотив ожил из-за Дзюбы, а не из-за Галактионова)
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nick-basil
Прибавление в семействе Баринова - дополнительная нагрузка на коллектив
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Сергей Сунчилиев
Лантратов стена. Локомотив позор!
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Casey White
Ответ Fazy10
список с головы взят ?
Всё, что больше 30% - это показатель сильного вратаря по пенальти
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