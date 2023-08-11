Абаскаль о поражении от «Урала»: «Спартаку» не хватило зрелости и контроля. Третий гол объяснить не могу»

Гильермо Абаскаль заявил, что «Спартаку» не хватило зрелости и контроля.

Главный тренер команды поделился мыслями о поражении от «Урала» (2:3) в матче 4-го тура Мир .

– Нам не хватило зрелости и контроля.

В таких матчах необходимо контролировать ход игры. Любому сопернику тяжело играть с « ». У него игра построена на длинных передачах вперед.

Если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Необходимо против таких соперников много владеть мячом.

Мы смогли забить и выйти вперед, но, к сожалению, пропустили со стандарта. Третий гол я объяснить не могу.

– Качество игры «Урала» превзошло ваши ожидания?

– Мы ожидали всего того, что произошло на поле. Мы к этому готовились, готовы были этому противостоять.

В футболе так бывает. Дело не в сопернике.

Любой соперник играет до конца и отдается на поле полностью. Легко ни с кем не будет, – сказал главный тренер « » .

Абаскаль слишком авантюрен на старте сезона. Вот и наказание от «Урала»

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