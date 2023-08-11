Абаскаль о поражении от «Урала»: «Спартаку» не хватило зрелости и контроля. Третий гол объяснить не могу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Урал Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль заявил, что «Спартаку» не хватило зрелости и контроля.

Главный тренер команды поделился мыслями о поражении от «Урала» (2:3) в матче 4-го тура Мир РПЛ.

– Нам не хватило зрелости и контроля.

В таких матчах необходимо контролировать ход игры. Любому сопернику тяжело играть с «Уралом». У него игра построена на длинных передачах вперед.

Если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Необходимо против таких соперников много владеть мячом.

Мы смогли забить и выйти вперед, но, к сожалению, пропустили со стандарта. Третий гол я объяснить не могу.

– Качество игры «Урала» превзошло ваши ожидания?

– Мы ожидали всего того, что произошло на поле. Мы к этому готовились, готовы были этому противостоять.

В футболе так бывает. Дело не в сопернике.

Любой соперник играет до конца и отдается на поле полностью. Легко ни с кем не будет, – сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Абаскаль слишком авантюрен на старте сезона. Вот и наказание от «Урала»

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45 комментариев

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Алексей Иванов
Третий гол, чисто вратарский...при всём уважении, но Свинов не готов для Спартака....
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-5
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ponso
Два часа прошло, а Мостового до сих пор не набрали? Он проведёт аналитику и всё разложит по полочкам.
+17
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arspurs9
Ответ Алексей Иванов
Третий гол, чисто вратарский...при всём уважении, но Свинов не готов для Спартака....
Я об этом несколько раз написал. Основная реакция: «Ой, а что Свинов, Литвинов привез».
На деле Руслан делал все правильно, укрыл мяч, что бы вратарь взял в руки. И Максименко и Селихов так бы сделали. Этот объект же (Свинов) просто подбежал и начал что-то крыть. Вот и привет третий.
Ну и видны были нервы в каждой второй кривой передаче и действиям на воротах. Думаю, в следующем матче выпустят Макси, даже если ему придется памперсы надевать с его вирусной инфекцией.
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arspurs9
Ответ Shadow1882
Третий гол это фирменный выход Ильи Свинова (привыкайте или тренируйте), которым был с непривычки шокирован Литвинов Ну а Бикфалви просто мастер
Не уверен - стой в рамке, Руслан же просто выбил бы мяч куда подальше. Но тут вратарь уже в метре, уверенно бежит в сторону мяча. Окей, Литвинов прикрывает мяч. Что делал потом Илья - загадка.
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Bartez1986
Третий гол в здравом уме никто и не объяснит. Но случился он не зря
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Vladimir
Свинов объяснит
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За_909!
Ответ Eugene88
Игра точно такая же, как и в провальной весне. Только в состав вбуханы огромные деньги. Рыжий не доработает до зимы, он не развивается и не учится.
товарищ, подайте резюме на должность главного тренера.
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sergspartak
Литвинов молодой и не защитник, Был бы Жиго - К нему Бикфалфи даже не побежал бы скорее всего, а тут увидел что есть шанс, вот и все объяснения. ЦЗ нужен опытный и высокий.
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Андрей Петров
Свинов на выход)
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Shadow1882
Третий гол это фирменный выход Ильи Свинова (привыкайте или тренируйте), которым был с непривычки шокирован Литвинов
Ну а Бикфалви просто мастер
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Odin Odin
Все очевидно , свинов не основной вратарь и плохие защи , нужен топовый вратарь и два центр защитника топовых , да и зобнина не надо было менять тогда бы не проиграли
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Катя_СПб
Ответ ponso
Два часа прошло, а Мостового до сих пор не набрали? Он проведёт аналитику и всё разложит по полочкам.
Перед Мостовым набирают Зарему. А та почему то прячется.
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Артур Межаков
Третий гол из поговорки про б..... и новые ворота....
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Этот Райола хочет денег
Урал вернул Спартак из сбычи мечт о достойном выступлении в ЛЧ
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Denis Pronin
Когда Зареме наберут?
Или когда будут победы?😄
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Groznyi2024
Зарема объяснит. Кстати, где она?
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wadwill13
если тренер не может объяснить причину гола и не первый раз- сырой тренер.
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παсτоρ
Все так сказал. Спартак сыграл плохо.
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Никита Самарин
Гильермо, надо что-то делать с обороной, а то это просто 🤦‍♂.
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Caustic
Ответ arspurs9
Я об этом несколько раз написал. Основная реакция: «Ой, а что Свинов, Литвинов привез». На деле Руслан делал все правильно, укрыл мяч, что бы вратарь взял в руки. И Максименко и Селихов так бы сделали. Этот объект же (Свинов) просто подбежал и начал что-то крыть. Вот и привет третий. Ну и видны были нервы в каждой второй кривой передаче и действиям на воротах. Думаю, в следующем матче выпустят Макси, даже если ему придется памперсы надевать с его вирусной инфекцией.
я думал уже сегодня его не будет, а вот! так что я бы не зарекался)
разумеется, третий гол его. должен был быстро забирать мяч, вместо этого занимался черт знает чем.
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dimanchik179
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Ответ Алексей Иванов
Третий гол, чисто вратарский...при всём уважении, но Свинов не готов для Спартака....
а литвинов значит не при чем?
2 гола принес и пенальти.
Только Писарев может считать его лучшим игроком))))
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Peter Parker
Ответ arspurs9
Я об этом несколько раз написал. Основная реакция: «Ой, а что Свинов, Литвинов привез». На деле Руслан делал все правильно, укрыл мяч, что бы вратарь взял в руки. И Максименко и Селихов так бы сделали. Этот объект же (Свинов) просто подбежал и начал что-то крыть. Вот и привет третий. Ну и видны были нервы в каждой второй кривой передаче и действиям на воротах. Думаю, в следующем матче выпустят Макси, даже если ему придется памперсы надевать с его вирусной инфекцией.
Вообще-то, Свинов поступил как настоящий партнер. Принял на себя весь удар поражения дважды. Сперва спас Литвинова с пенальти, а потом Хлусевича с обрезом
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Gauche
Грубо ошибались все. Ну, или почти все. Но больше всех накосячил тренер. Какой-то непонятный эксперимент с третьим вратарём перед игрой с Зенитом - для чего? Литвинов раскис после первой грубой ошибки - но доиграл до конца, выполнил-таки свою "миссию". И ладно бы он один отыграл на двойку - тренер разом выпустил сразу троих таких. По-моему, это рекорд по части неудачных замен. И не надо тут про третий матч за неделю - никто три матча целиком не отбегал.
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Евгений Кузнецов
Абаскаль весь мягкий и пушистый - и команда такая же!

после такого матча трудно поверить, что команда сможет стать чемпионом - нужен тренер-победитель, который сможет настроить команду в перерыве после такого позорища в первом тайме.

Абаскаль - не может. пока или вообще - вопрос открытый
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King_X
Ответ Алексей Иванов
Третий гол, чисто вратарский...при всём уважении, но Свинов не готов для Спартака....
Капец вы за эпизод уже диагнозы/вердикты ставите
Так-то он после руки этого Литвинова пенку отразил

Оценки болел Спартака - вообще нестабильны, могут за одну минуту кардинально поменяться, середины нет, только крайности
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