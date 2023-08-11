Абаскаль о поражении от «Урала»: «Спартаку» не хватило зрелости и контроля. Третий гол объяснить не могу»
Гильермо Абаскаль заявил, что «Спартаку» не хватило зрелости и контроля.
Главный тренер команды поделился мыслями о поражении от «Урала» (2:3) в матче 4-го тура Мир РПЛ.
– Нам не хватило зрелости и контроля.
В таких матчах необходимо контролировать ход игры. Любому сопернику тяжело играть с «Уралом». У него игра построена на длинных передачах вперед.
Если ты не выигрываешь единоборства, то приходится играть против подач в штрафную. Необходимо против таких соперников много владеть мячом.
Мы смогли забить и выйти вперед, но, к сожалению, пропустили со стандарта. Третий гол я объяснить не могу.
– Качество игры «Урала» превзошло ваши ожидания?
– Мы ожидали всего того, что произошло на поле. Мы к этому готовились, готовы были этому противостоять.
В футболе так бывает. Дело не в сопернике.
Любой соперник играет до конца и отдается на поле полностью. Легко ни с кем не будет, – сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Абаскаль слишком авантюрен на старте сезона. Вот и наказание от «Урала»
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На деле Руслан делал все правильно, укрыл мяч, что бы вратарь взял в руки. И Максименко и Селихов так бы сделали. Этот объект же (Свинов) просто подбежал и начал что-то крыть. Вот и привет третий.
Ну и видны были нервы в каждой второй кривой передаче и действиям на воротах. Думаю, в следующем матче выпустят Макси, даже если ему придется памперсы надевать с его вирусной инфекцией.
Ну а Бикфалви просто мастер
Или когда будут победы?😄
разумеется, третий гол его. должен был быстро забирать мяч, вместо этого занимался черт знает чем.
2 гола принес и пенальти.
Только Писарев может считать его лучшим игроком))))
после такого матча трудно поверить, что команда сможет стать чемпионом - нужен тренер-победитель, который сможет настроить команду в перерыве после такого позорища в первом тайме.
Абаскаль - не может. пока или вообще - вопрос открытый
Так-то он после руки этого Литвинова пенку отразил
Оценки болел Спартака - вообще нестабильны, могут за одну минуту кардинально поменяться, середины нет, только крайности