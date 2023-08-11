Де Брюйне подарил платиновые айфоны партнерам по «Ман Сити», Гвардиоле и шейху Мансуру. Каждый из 26 смартфонов стоит 5 тысяч фунтов

Кевин де Брюйне заказал платиновые айфоны для представителей «Манчестер Сити».

Полузащитник «горожан» подарил партнерам по команде платиновые iPhone 14, сделанные на заказ, в честь выигрыша требла в прошлом сезоне.

Всего бельгийский футболист заказал 26 айфонов, дизайн которых разрабатывала бренд iDesign Gold. Стоимость каждого телефона составляет пять тысяч фунтов.

Айфоны также получили главный тренер команды и владелец клуба Шейх Мансур.

На корпусе всех телефонов выгравированы имена получателей и логотип « ».

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