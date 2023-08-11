Де Брюйне подарил платиновые айфоны партнерам по «Ман Сити», Гвардиоле и шейху Мансуру. Каждый из 26 смартфонов стоит 5 тысяч фунтов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне заказал платиновые айфоны для представителей «Манчестер Сити».

Полузащитник «горожан» подарил партнерам по команде платиновые iPhone 14, сделанные на заказ, в честь выигрыша требла в прошлом сезоне.

Всего бельгийский футболист заказал 26 айфонов, дизайн которых разрабатывала бренд iDesign Gold. Стоимость каждого телефона составляет пять тысяч фунтов.

Айфоны также получили главный тренер команды Пеп Гвардиола и владелец клуба Шейх Мансур.

На корпусе всех телефонов выгравированы имена получателей и логотип «Манчестер Сити».

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
Шейх Мансур прослезился…
+76
0
+76
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Это как когда ребенок дарит подарок родителям на ДР купленный на их же деньги)
+71
-2
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GuruFutbola
Ответ Unknown Forusha
Норм так потратил 30% от своей недельной зарплаты)
2 дня пахал без перерывов ради подарков)
+32
-4
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unknown Forusha
Норм так потратил 30% от своей недельной зарплаты)
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Papa Paolo
Ответ Тиджани Бабангида
Шейх Мансур прослезился…
И вставил симку МТС
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
noti22
Шейх Мансур больше всех нуждался в таком щедром подарке. Напомнило мем, где Биллу Гейтсу подарили чек на 20 тысяч долларов
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большой Сэми
Имхо, но лучше бы подарил рабоьникам клуба: массажистам, садовникам, физио. Для игроков, тренера и тем более президента это лишь приятный жест, не более. А для обычных работников это было бы нечто большее
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
97 недостаточно
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Тиджани Бабангида
Шейх Мансур прослезился…
свой старенький 5-ый айфон теперь может маме отдать
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Все хорошо, круто. Вопрос - зачем?)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
Красивый жест. Может даже и Мансур разок с него позвонит, чтобы Кевина не обидеть)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kilcher
Бедные, как они без телефонов мучались?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unknown Forusha
Ответ MrWillSee
Ну так все равно норм - если ты сотку в месяц получаешь, то есть 25 в неделю, то это 8 тыс на подарки друзьям - даришь такие?)
Если сотку получаешь то у тебя нет огромных сбережений денег как у де брюйне. Сомневаюсь что он живет от зарплаты до зарплаты
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A.B.W.
Лучше бы что-то не из мира технологий, часы или браслеты, и т.д.

Через месяц Айфон 15 выйдет, а он 14 дарит ))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gutalin
Странный подарок. На память лучше часы или что-то еще подарил. Айфон устареет быстро
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кашкаКа
Ответ Ебздрогыч
Главное, что не нашим чиновникам - им недавно айфоны запретили
Так это он ихние и заказал. Те сдали, а он выкупил оптом подешевке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
makuvat
У них там наверное полные шкафы с такими подарочными телефонами от каждого)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
тел за 5 тысяч фунтов, это скорее неуважение к шейху
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
StarsAndArrows
Такая бредятина,лучше бы по перстню подарил бы)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Ну и дешман
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
παсτоρ
Где-то в Лондоне продолжает плакать Зинченко - айфон ему и здесь не достался.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
Шейх в роли одноклассника, которому подарили книжку из серии Школьная Библиотека
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олалала
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ noti22
Шейх Мансур больше всех нуждался в таком щедром подарке. Напомнило мем, где Биллу Гейтсу подарили чек на 20 тысяч долларов
Он что, не человек?..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bulldozer
Ответ кашкаКа
Мансуру платиновый Боинг заказал бы. Иль зарплата не позволяет?
— Тогда нам придется купить весь бизнес-класс и бортпроводницу.
— Я уже купил авиакомпанию. Подумал, так будет проще.
(С)
Начало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
граф Якунин
Скоро новый выйдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кашкаКа
Мансуру платиновый Боинг заказал бы. Иль зарплата не позволяет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий