«Лейпциг» за 34 млн евро купил 20-летнего защитника «Лиона» Лукеба
Кастелло Лукеба перешел в «Лейпциг» из «Лиона» за 34 миллиона евро.
20-летний футболист подписал контракт на пять лет с немецким клубом. В «Лейпциге» Лукеба будет выступать под номером 23.
«Лион» сообщил, что продал француза за 34 млн евро с учетом бонусов, а также получит 20% от прибыли будущей перепродажи.
В прошедшем сезоне Лиги 1 футболист провел в составе «Лиона» 34 матча и отметился двумя голами. Подробная статистика игрока доступна здесь.
Ранее «Лейпциг» приобрел нападающего Лои Опенда, заплатив 43-46 миллионов евро «Лансу».
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