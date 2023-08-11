«Лейпциг» за 34 млн евро купил 20-летнего защитника «Лиона» Лукеба

Кастелло Лукеба перешел в «Лейпциг» из «Лиона» за 34 миллиона евро.

20-летний футболист подписал контракт на пять лет с немецким клубом. В « » Лукеба будет выступать под номером 23.

«Лион» сообщил, что продал француза за 34 млн евро с учетом бонусов, а также получит 20% от прибыли будущей перепродажи.

В прошедшем сезоне Лиги 1 футболист провел в составе « » 34 матча и отметился двумя голами. Подробная статистика игрока доступна здесь.

Ранее «Лейпциг» приобрел нападающего Лои Опенда, заплатив 43-46 миллионов евро «Лансу».

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