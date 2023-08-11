«Лейпциг» за 34 млн евро купил 20-летнего защитника «Лиона» Лукеба

Теги Лион бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы РБ Лейпциг Кастелло Лукеба Футбол

Кастелло Лукеба перешел в «Лейпциг» из «Лиона» за 34 миллиона евро.

20-летний футболист подписал контракт на пять лет с немецким клубом. В «Лейпциге» Лукеба будет выступать под номером 23.

«Лион» сообщил, что продал француза за 34 млн евро с учетом бонусов, а также получит 20% от прибыли будущей перепродажи.

В прошедшем сезоне Лиги 1 футболист провел в составе «Лиона» 34 матча и отметился двумя голами. Подробная статистика игрока доступна здесь.

Ранее «Лейпциг» приобрел нападающего Лои Опенда, заплатив 43-46 миллионов евро «Лансу».

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9 комментариев

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mqh9pzrxgf
Через года два за сотку продадут
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Amalfitano
Не сказал бы, что парень чем-то выдающийся. Просто он очень молод. Вообще всё больше современных дорогих трансферов это по сути продажа молодости и обещание в будущем стать еще сильнее.
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wjvxpb5q6f
Прямая замена Гвардиолу, левоногий талант. Отличный трансфер, если всё пойдет хорошо, то особо и не заметят потерю хорвата. Будущий топчик👍
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Manu Maks
Ответ Джанлука Нальюка
Да.я не понимаю топ клубы.почему селекция так слабо работает и не берут молодых талантов на вырост. Потом их в тридорога покупают
Результат нужен здесь и сейчас!
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Amalfitano
Ответ mqh9pzrxgf
Через года два за сотку продадут
Да у РБ по разному бывает с защитниками. Бывает как с Гвардиолом и Конате, но бывает и как с Саракки, Адамсом или Анхелиньо.
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Джанлука Нальюка
Ответ mqh9pzrxgf
Через года два за сотку продадут
Да.я не понимаю топ клубы.почему селекция так слабо работает и не берут молодых талантов на вырост. Потом их в тридорога покупают
+1
-1
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vrisimo
Ответ Amalfitano
Не сказал бы, что парень чем-то выдающийся. Просто он очень молод. Вообще всё больше современных дорогих трансферов это по сути продажа молодости и обещание в будущем стать еще сильнее.
Не выдающийся, но очень неплохой.
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Amalfitano
Ответ vrisimo
Не выдающийся, но очень неплохой.
За очень неплохих нОнче платит столько бабок?
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