Участники нового сезона Лиги 1 2023/2024 — команды Чемпионата Франции по футболу 23–24
Все участники нового сезона 2023–2024 года в Лиги 1 стали известны 3 июня, когда закончилось предыдущее первенство. Старт чемпионата намечен на 11 августа, в этот день в рамках первого тура «Ницца» примет на своем поле «Лилль». Чемпионат продлится до 18 мая 2024 года. Представляем вашему вниманию всех участников французской Лиги 1 в сезоне 2023–2024 года.
Участники Лиги 1 сезона 2023/2024
- «Брест» (Брест)
- «Гавр» (Гавр)
- «Клермон» (Клермон-Ферран)
- «Ланс» (Ланс)
- «Лилль» (Вильнев-д’Аск)
- «Лорьян» (Лорьян)
- «Метц» (Метц)
- «Монако» (Монако)
- «Монпелье» (Монпелье)
- «Нант» (Нант)
- «Ницца» (Ницца)
- «Олимпик Лион» (Лион)
- «Олимпик Марсель» (Марсель)
- «Пари Сен-Жермен» (Париж)
- «Реймс» (Реймс)
- «Ренн» (Ренн)
- «Страсбур» (Страсбур)
- «Тулуза» (Тулуза)
В связи с сокращением в новом сезоне количества участников чемпионата Франции до 18 клубов из Лиги 1 по итогам сезона выбыли четыре команды: «Осер», «Аяччо», «Труа» и «Анже». Из Лиги 2 высший футбольный дивизион Франции пополнили только две команды «Гавр» и «Метц».
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