Все участники нового сезона 2023–2024 года в Лиги 1 стали известны 3 июня, когда закончилось предыдущее первенство. Старт чемпионата намечен на 11 августа, в этот день в рамках первого тура «Ницца» примет на своем поле «Лилль». Чемпионат продлится до 18 мая 2024 года. Представляем вашему вниманию всех участников французской Лиги 1 в сезоне 2023–2024 года.

Участники Лиги 1 сезона 2023/2024

«Брест» (Брест)

«Гавр» (Гавр)

«Клермон» (Клермон-Ферран)

«Ланс» (Ланс)

«Лилль» (Вильнев-д’Аск)

«Лорьян» (Лорьян)

«Метц» (Метц)

«Монако» (Монако)

«Монпелье» (Монпелье)

«Нант» (Нант)

«Ницца» (Ницца)

«Олимпик Лион» (Лион)

«Олимпик Марсель» (Марсель)

«Пари Сен-Жермен» (Париж)

«Реймс» (Реймс)

«Ренн» (Ренн)

«Страсбур» (Страсбур)

«Тулуза» (Тулуза)

В связи с сокращением в новом сезоне количества участников чемпионата Франции до 18 клубов из Лиги 1 по итогам сезона выбыли четыре команды: «Осер», «Аяччо», «Труа» и «Анже». Из Лиги 2 высший футбольный дивизион Франции пополнили только две команды «Гавр» и «Метц».