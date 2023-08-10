Участники нового сезона Лиги 1 2023/2024 — команды Чемпионата Франции по футболу 23–24

Теги Лион Лилль Марсель Ницца ПСЖ лига 1 Франция Футбол

Все участники нового сезона 2023–2024 года в Лиги 1 стали известны 3 июня, когда закончилось предыдущее первенство. Старт чемпионата намечен на 11 августа, в этот день в рамках первого тура «Ницца» примет на своем поле «Лилль». Чемпионат продлится до 18 мая 2024 года. Представляем вашему вниманию всех участников французской Лиги 1 в сезоне 2023–2024 года.

 

Участники Лиги 1 сезона 2023/2024

  • «Брест» (Брест)
  • «Гавр» (Гавр)
  • «Клермон» (Клермон-Ферран)
  • «Ланс» (Ланс)
  • «Лилль» (Вильнев-д’Аск)
  • «Лорьян» (Лорьян)
  • «Метц» (Метц)
  • «Монако» (Монако)
  • «Монпелье» (Монпелье)
  • «Нант» (Нант)
  • «Ницца» (Ницца)
  • «Олимпик Лион» (Лион)
  • «Олимпик Марсель» (Марсель)
  • «Пари Сен-Жермен» (Париж)
  • «Реймс» (Реймс)
  • «Ренн» (Ренн)
  • «Страсбур» (Страсбур)
  • «Тулуза» (Тулуза)

В связи с сокращением в новом сезоне количества участников чемпионата Франции до 18 клубов из Лиги 1 по итогам сезона выбыли четыре команды: «Осер», «Аяччо», «Труа» и «Анже». Из Лиги 2 высший футбольный дивизион Франции пополнили только две команды «Гавр» и «Метц».

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