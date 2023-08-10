Дата старта нового сезона Лиги 1 2023/2024 — когда вернется Чемпионат Франции по футболу

Теги ПСЖ лига 1 Франция Футбол

За последние десять лет в чемпионате Франции во время гегемонии «Пари Сен-Жермен» парижане лишь дважды уступали строчку другим командам. В сезоне 2016–2017 года Лигу 1 выиграл «Монако» и в сезоне 2020–2021 первенствовал «Лилль». В минувшем сезоне не все гладко было в парижском «королевстве», но команда вновь заняла первое место, опередив на одно очко «Ланс». Главная интрига в чемпионате Франции остается прежней — кто сможет составить конкуренцию «Пари Сен-Жермен», у которого произошли в межсезонье большие перемены. Претендентов несколько, а как в итоге получится, мы увидим на дистанции от 11 августа до 18 мая 2024 года. Именно в эти сроки пройдет очередной турнир Лиги 1.

 

Главное изменение по сравнению с предыдущими первествами коснулось количества команд в высшем французском футбольном дивизионе, их число сократилось с 20 до 18. Таким образом чемпионат пошел по пути Бундеслиги, где тоже выступают 18 команд. В Англии, Испании и Италии — по 20. Сокращение команд позволит уменьшить число игровых дней. Чемпионат Франции будет несколько раз прерываться на матчи сборных команд. Кроме того, предусмотрен длительный рождественский перерыв с 21 декабря 2023 по 14 января 2024 года. Всего в рамках 34 туров состоится 306 матчей. Поединки последнего игрового дня будут начинаться в одно время.

В результате сокращения количества команд в сезоне 2022–2023 года Лигу 1 покинули четыре клуба: «Осер», «Аяччо», который задержались в турнире всего на один год, «Труа», команда играла два года подряд, и «Анже» покидает Лигу 1 спустя восемь сезонов. Из Лиги 2 путевки в высший французский футбольный дивизион завоевали «Гавр», который четырнадцать лет не играл в Лиги 1 и «Метц», вернувшийся в Лигу 1 спустя год.

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