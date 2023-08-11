Якубко о молодых игроках: «Большинство только из-за денег хочет играть. Не из-за того, что любят футбол, хотят добиться успеха»

Мартин Якубко упрекнул молодых игроков, желающих играть в футбол из-за денег.

«Я три года работал с молодыми футболистами U-19, U-20. Был с ними на ЧЕ, ЧМ, и со своего опыта я могу сказать: они очень наивные.

Очень много молодых футболистов думают, что они будут играть в большой футбол.

А в реальности из наших игроков, которых было у нас 20-25, реально 1-2 будут играть в футбол. Я имею в виду, что будут играть за границей, в европейском футболе.

Я думаю, что в этом виноваты агенты, потому что они наговаривают такие вещи, что футболисты реально думают, что будут звездами, зарабатывать много денег.

На самом деле реальность другая. Конечно, есть и скромные, но большинство таких, что их уверенность такая, какой у меня в 35 лет не было. Поэтому с этим поколением не так легко работать.

И другая вещь поражает меня, что большинство хочет играть в футбол только из-за денег. Не из-за того, что любят футбол, хотят добиться постепенно успеха.

У меня, когда я играл, важнее денег были победы, команды, друзья, а они в молодом возрасте считают деньги и сколько будут зарабатывать», – сказал бывший футболист « » .