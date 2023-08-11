Якубко о молодых игроках: «Большинство только из-за денег хочет играть. Не из-за того, что любят футбол, хотят добиться успеха»

Теги Амкар Мартин Якубко премьер-лига Россия сборная Словакии по футболу агенты деньги Футбол

Мартин Якубко упрекнул молодых игроков, желающих играть в футбол из-за денег.

«Я три года работал с молодыми футболистами U-19, U-20. Был с ними на ЧЕ, ЧМ, и со своего опыта я могу сказать: они очень наивные.

Очень много молодых футболистов думают, что они будут играть в большой футбол.

А в реальности из наших игроков, которых было у нас 20-25, реально 1-2 будут играть в футбол. Я имею в виду, что будут играть за границей, в европейском футболе.

Я думаю, что в этом виноваты агенты, потому что они наговаривают такие вещи, что футболисты реально думают, что будут звездами, зарабатывать много денег.

На самом деле реальность другая. Конечно, есть и скромные, но большинство таких, что их уверенность такая, какой у меня в 35 лет не было. Поэтому с этим поколением не так легко работать.

И другая вещь поражает меня, что большинство хочет играть в футбол только из-за денег. Не из-за того, что любят футбол, хотят добиться постепенно успеха.

У меня, когда я играл, важнее денег были победы, команды, друзья, а они в молодом возрасте считают деньги и сколько будут зарабатывать», – сказал бывший футболист «Амкара» Мартин Якубко.

7 комментариев

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Барберис
Вспоминаю одно интервью Якубко, где он говорил, что "век у футболистов короткий, профессионал играет за деньги..."
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Роман Гущин
За деньги на всё пойдут, как комментаторы на этом сайте за плюсики)
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Quiet Dad
выгони из РПЛ молодого за кордон, даже в топ клуб. когда тут ЗП, скажем миллион, а там 200 тысяч. ага, щас.
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Velirpa
Ответ Барберис
Вспоминаю одно интервью Якубко, где он говорил, что "век у футболистов короткий, профессионал играет за деньги..."
долгоиграмшие в России могут обрести духовность против злых денег, а в дальнейшем и скрепу.
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градус ненависти
«У меня, когда я играл, важнее денег были победы» (с)

Выдал классику вне времени, от завидующий экс-игроков, которые не зарабатывают как раньше, или в своё время зарабатывали меньше
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Слончик
Ответ Барберис
Вспоминаю одно интервью Якубко, где он говорил, что "век у футболистов короткий, профессионал играет за деньги..."
Ну, скорее всего он это не в 19 говорил.
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Барберис
Ответ Слончик
Ну, скорее всего он это не в 19 говорил.
Нет конечно.
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