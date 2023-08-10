Мантуан о Семаке: «Самый сильный тренер в моей карьере. Он здорово готовит «Зенит» под конкретных соперников»
Густаво Мантуан назвал сильные качества главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
– Как проходит общение с Семаком?
– Замечательно. Мы можем поговорить на самые разные темы. Он говорит по-английски, много понимает по-португальски. Никаких проблем в коммуникации нет. Может обсудить жизненные, спортивные вопросы.
– В чем его главная сила как тренера?
– Тренер здорово готовит нас под конкретных соперников. То есть выбирает план под каждую отдельную неделю. Качественно подводит нас под каждого оппонента.
Конечно, это самый сильный тренер в моей карьере, – сказал хавбек «Зенита».
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Я не оправдывал Зенит тем, что он просто богат.
В отличие от других богатых клубов, я не назову ни одного в РПЛ, кто отдал на продажу игроков за стоимость выше, чем приобрел(хотя приобретались они тоже за космические деньги).
Ты и тебе подобные забывают, что в свое время за высокий еврорейтинг, Зенит только за участие в групповом этапе ЛЧ мог срубить по €30-40млн.
Я даже не собираюсь дочитывать твой комментарий, розовый и односложный здесь ты, посмотри свой нелепый первый комментарий. Ты просто объяснил все тем, что состав дороже. Вчера на поле вышло 6 номинальных защитников, некоторые игроки и тайма не провели за этот сезон, что не помешало возить КС в первом тайме.
Клубу подарили стадион, в который он уже и без того вложил кучу бабла, это видно по внутренним работам, по медиатабло, по подсветке(да-да, это сделал не город). Мы же не будем молчать о стадионе, например, название которого напрямую связано с санацией банка Открытие, да?
Посмешил, спасибо, эксперт.