Мантуан о Семаке: «Самый сильный тренер в моей карьере. Он здорово готовит «Зенит» под конкретных соперников»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан назвал сильные качества главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Как проходит общение с Семаком?

– Замечательно. Мы можем поговорить на самые разные темы. Он говорит по-английски, много понимает по-португальски. Никаких проблем в коммуникации нет. Может обсудить жизненные, спортивные вопросы.

– В чем его главная сила как тренера?

– Тренер здорово готовит нас под конкретных соперников. То есть выбирает план под каждую отдельную неделю. Качественно подводит нас под каждого оппонента.

Конечно, это самый сильный тренер в моей карьере, – сказал хавбек «Зенита».

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35 комментариев

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fussballer
Ответ ЦСКА1960
Конкретно под Крылья подготовил 7 защитников в старте.
И это сработало.
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Герман Блант
Ответ Ебздрогыч
Он говорит по-английски, много понимает по-португальски. Если бы он не понимал по-португальски, тогда бы он не смог тренировать, тут все понятно.
Ему не обязательно говорить по португальски, чтобы тренировать, для этого есть Вильям Оливейра и переводчики
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Сергей48
Если Семак берёт титул за титулом, по факту да, он сильнейший на сегодняшний день!💪
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Игорь Пичугин
Ну как никак, Семак все-таки в футбол играл, вот и тренер из него хороший.
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Hipper
Ответ ЦСКА1960
Конкретно под Крылья подготовил 7 защитников в старте.
А почему 7 то? Или это как обычно для красного словца? Эракович, Алип, Караваев, Круговой, Марио и Сантос, это шесть. Я уже не говорю о том, что Сантос играл опорника, а Круговой и Марио около чужой штрафной были чаще, чем у своей.
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antip2000@pisem.net
Интересно было бы поставить эксперимент - убрать должность главного тренера из клуба и отдать обязанность определять состав, замены и тактику капитану команды. Вот уверен, что Зенит все равно выиграл бы РПЛ. Слишком большая разница в стоимости команд. "Защитники" зенита скажут, что цена футболиста не все решает, но это в конкретном матче, на длинной дистанции этот показатель определяющий.
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Спартак Гордость России
Лучшим тренером ЛЧ даже признавали))
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Назар Игорь
Ответ Игорь Пичугин
Ну как никак, Семак все-таки в футбол играл, вот и тренер из него хороший.
И не просто играл в футбол, а на высоком уровне. Единственный десятикратный чемпион России, 5 раз как футболист, 5 раз как тренер.
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antip2000@pisem.net
Ответ Spartakus1984
Единственный из тренеров наших кто в Лч полный ноль)))
Кстати, ЛЧ реальный показатель компетенции Семака, как тренера. Там равные, а то и превосходящие по бюджету команды. И еще вся команда настолько привыкла что в РПЛ ее в жизни не засудят, а чаще судят в пользу Зенита.
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ЛексЛютый
Ответ antip2000@pisem.net
Господи, хотел бы я тоже иметь такой розовый и односложный взгляд на вещи ))) Ты понимаешь, что ты попытался оправдать Семака ни тем, что он хоть как-то нужен клубу, где по составу в лиге конкурентов нет. А просто тем, что Зенит богат, потому что он много зарабатывает )) Как же просто жить тебе, наверное, не думая. Да еще и отбрасывая те факты, что клубу подарили стадион, огромной стоимости, что у клуба крупнейшая госкорпорация и куча ее дочек в спонсорах, что единственный спортивный канал страны принадлежит тем же владельцам, что все управленцы лиги и судейского корпуса напрямую связаны с теми же владельцами, что еще один клуб лиги зависит от того же спонсора, что другой клуб лиги, судя по количеству сданных в аренду игроков - является фармом. Да е мое. Продажа билетов и атрибутики клубу вообще не нужны. Зарабатывает он ))) Посмешил )
Ты смешной, такие как ты и тебе подобные не смогут объяснить, почему АВБ, Луческу, Манчини не смогли с такими же финансовыми возможностями.
Я не оправдывал Зенит тем, что он просто богат.
В отличие от других богатых клубов, я не назову ни одного в РПЛ, кто отдал на продажу игроков за стоимость выше, чем приобрел(хотя приобретались они тоже за космические деньги).
Ты и тебе подобные забывают, что в свое время за высокий еврорейтинг, Зенит только за участие в групповом этапе ЛЧ мог срубить по €30-40млн.
Я даже не собираюсь дочитывать твой комментарий, розовый и односложный здесь ты, посмотри свой нелепый первый комментарий. Ты просто объяснил все тем, что состав дороже. Вчера на поле вышло 6 номинальных защитников, некоторые игроки и тайма не провели за этот сезон, что не помешало возить КС в первом тайме.
Клубу подарили стадион, в который он уже и без того вложил кучу бабла, это видно по внутренним работам, по медиатабло, по подсветке(да-да, это сделал не город). Мы же не будем молчать о стадионе, например, название которого напрямую связано с санацией банка Открытие, да?
Посмешил, спасибо, эксперт.
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Vito74
Ответ Назар Игорь
И не просто играл в футбол, а на высоком уровне. Единственный десятикратный чемпион России, 5 раз как футболист, 5 раз как тренер.
Ещё раз и догонит Динамо.
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Сергей Жарковский
Сергей Богданович лучший российский тренер РПЛ, это неоспоримый факт, Зенит доказывает своё превосходство год за годом!
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Isshin88
Смеялся до слёз! Мантуан хорошо поднял с утра настроение.
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Михон Мясной
Да, а уж как в Лиге чемпионов готовил команду под конкретного соперника - залюбуешься! Из сезона в сезон - последнее место. Очевидно, что стабильность - признак мастерства сего Мэтра.
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Георгий Кузьминых
Мантуана словесно прорвало в последние сутки
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Георгий Кузьминых
Мы это увидели
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antip2000@pisem.net
Ответ ЛексЛютый
Ты смешной, такие как ты и тебе подобные не смогут объяснить, почему АВБ, Луческу, Манчини не смогли с такими же финансовыми возможностями. Я не оправдывал Зенит тем, что он просто богат. В отличие от других богатых клубов, я не назову ни одного в РПЛ, кто отдал на продажу игроков за стоимость выше, чем приобрел(хотя приобретались они тоже за космические деньги). Ты и тебе подобные забывают, что в свое время за высокий еврорейтинг, Зенит только за участие в групповом этапе ЛЧ мог срубить по €30-40млн. Я даже не собираюсь дочитывать твой комментарий, розовый и односложный здесь ты, посмотри свой нелепый первый комментарий. Ты просто объяснил все тем, что состав дороже. Вчера на поле вышло 6 номинальных защитников, некоторые игроки и тайма не провели за этот сезон, что не помешало возить КС в первом тайме. Клубу подарили стадион, в который он уже и без того вложил кучу бабла, это видно по внутренним работам, по медиатабло, по подсветке(да-да, это сделал не город). Мы же не будем молчать о стадионе, например, название которого напрямую связано с санацией банка Открытие, да? Посмешил, спасибо, эксперт.
Рад, что посмешил. Но, мне, почему-то, грустно осознавать, что есть люди, которые оправдывают подаренные условно миллиард долларов (на сумме не настаиваю, т.к. стадион по факту явно дешевле, а по затратам на его строительство для страны явно дороже) тем, что в него вложено целое медиатабло и подсветка (меньше процента по сумме от стоимости). По поводу предыдущих тренеров - это единственный разумный аргумент от тебя, но он отметается тем фактом, что в те времена Зенит не был в 2,5 раза дороже по составу других клубов лиги. Лига была более ровная. Следующий пункт, трансферы. Тоже мимо. Есть куча примеров продажи даже своих воспитанников по хорошей цене, чего нет у зенита. Зенит берет уже состоявшихся игроков, которые по цене если и не вырастут, то упадут не сильно. Плюс есть пара лиг, которые переплачивают за именитых игроков больше российской. Идем далее, высокий еврорейтинг? Любой клуб попавший в группу ЛЧ уже зарабатывает более 20 млн евро. Тут заслуги Зенита ноль. Стадион банка Открытие? Мне на него положить и растереть. Или ты думаешь, что говоря правду о Зените, я защищаю Спартак? Мне и на Спартак фиолетово. Если уж хочешь меня задеть - пиши про Краснодар. Все аргументы твоего уровня мне давно известны, новых не придумали. Могу подсказать: "не честно вышли в РПЛ", "убили бабушку за масло"... Что там еще... "Клуб однодневка"... С ходу всего и не вспомню...
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Spartakus1984
Ответ ЛексЛютый
Ты смешной, такие как ты и тебе подобные не смогут объяснить, почему АВБ, Луческу, Манчини не смогли с такими же финансовыми возможностями. Я не оправдывал Зенит тем, что он просто богат. В отличие от других богатых клубов, я не назову ни одного в РПЛ, кто отдал на продажу игроков за стоимость выше, чем приобрел(хотя приобретались они тоже за космические деньги). Ты и тебе подобные забывают, что в свое время за высокий еврорейтинг, Зенит только за участие в групповом этапе ЛЧ мог срубить по €30-40млн. Я даже не собираюсь дочитывать твой комментарий, розовый и односложный здесь ты, посмотри свой нелепый первый комментарий. Ты просто объяснил все тем, что состав дороже. Вчера на поле вышло 6 номинальных защитников, некоторые игроки и тайма не провели за этот сезон, что не помешало возить КС в первом тайме. Клубу подарили стадион, в который он уже и без того вложил кучу бабла, это видно по внутренним работам, по медиатабло, по подсветке(да-да, это сделал не город). Мы же не будем молчать о стадионе, например, название которого напрямую связано с санацией банка Открытие, да? Посмешил, спасибо, эксперт.
зенит продавал игроков по сути за,то что и купил,и это совпало как раз с тем,что в Китае был бум и швырялись деньгами как сейчас швыряются Арабы.Доходы от ЛЧ,ок?А благодаря чему эти доходы появились, наверное из-за,того,что до этого зенит вложился деньгами сначало?А где он взял до ЛЧ?Глупо выглядишь пытаясь замылить глаза кому то,сам всё понимая,хотя может и не понимаешь действительно очевидных вещей
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antip2000@pisem.net
Ответ Nikenot
Я вспоминаю МЮ и и сэра Алекса . Как только Фергюссон ушел из клуба , Манчестер посыпался везде. Хотя состав то почти тот же остался . Всё таки тренер очень важен кмк .
Ты сейчас серьезно сравнил Семака с Фергюсоном? Я даже не знаю, стоит ли тебе рассказывать про разницу в лигах или сам догадаешься?
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