Мантуан о Семаке: «Самый сильный тренер в моей карьере. Он здорово готовит «Зенит» под конкретных соперников»

Густаво Мантуан назвал сильные качества главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

– Как проходит общение с ?

– Замечательно. Мы можем поговорить на самые разные темы. Он говорит по-английски, много понимает по-португальски. Никаких проблем в коммуникации нет. Может обсудить жизненные, спортивные вопросы.

– В чем его главная сила как тренера?

– Тренер здорово готовит нас под конкретных соперников. То есть выбирает план под каждую отдельную неделю. Качественно подводит нас под каждого оппонента.

Конечно, это самый сильный тренер в моей карьере, – сказал хавбек « ».

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