Густаво Мантуан: «Рассчитываю провести в «Зените» все годы по контракту. Здесь я реализую мечту играть в Европе»

Теги Зенит премьер-лига Россия Густаво Мантуан Футбол

Густаво Мантуан высказался о подписании долгосрочного контракта с «Зенитом».

– Летом ты подписал полноценный контракт с «Зенитом» по схеме «4+1». И сказал, что это было твоей целью. Почему ты так прикипел к команде и городу?

– С первого дня я почувствовал большую любовь отовсюду. Меня все хорошо приняли. Я так прочно сросся с этим окружением, идентифицирую себя как игрока «Зенита» и жителя Петербурга. Рассчитываю провести здесь все годы по контракту и завоевать как можно больше трофеев.

– Хотя еще зимой была информация, что ты можешь уехать обратно в Бразилию вместе с Иваном. Думал ли ты над этим вариантом? Или изначально хотел остаться в «Зените»?

– Не знаю, откуда эта информация. Подобных мыслей у меня не было.

Мне очень комфортно в Петербурге, здесь я реализую мечту играть в Европе. Я хорошо адаптировался здесь. Когда наступает время отпуска, всегда возвращаюсь в Бразилию. Но когда он заканчивается – всегда возвращаюсь. С такими же позитивными эмоциями, – сказал хавбек «Зенита».

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