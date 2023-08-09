У «Зенита» нет ударов в створ в 1-м тайме с «Крыльями». Мантуан попал в штангу на 13-й минуте

«Зенит» ни разу не пробил в створ ворот в 1-м тайме матча против «Крыльев Советов».

« » и «Крылья Советов» встречаются в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В 1-м тайме питерцы ни разу не попал в створ ворот « ». Самарцы, в свою очередь, пробили в створ ворот «Зенита» дважды.

Отметим, что на 13-й минуте матча полузащитник «Зенита» попал в штангу.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

У «Зенита» худший показатель xG в РПЛ – 1,9 в первых 3 турах. Питерцы пробили в створ 8 раз – меньше ударов лишь у «Пари НН»

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS