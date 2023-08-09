У «Зенита» нет ударов в створ в 1-м тайме с «Крыльями». Мантуан попал в штангу на 13-й минуте

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Густаво Мантуан Футбол

«Зенит» ни разу не пробил в створ ворот в 1-м тайме матча против «Крыльев Советов».

«Зенит» и «Крылья Советов» встречаются в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В 1-м тайме питерцы ни разу не попал в створ ворот «Крыльев Советов». Самарцы, в свою очередь, пробили в створ ворот «Зенита» дважды.

Отметим, что на 13-й минуте матча полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан попал в штангу.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

У «Зенита» худший показатель xG в РПЛ – 1,9 в первых 3 турах. Питерцы пробили в створ 8 раз – меньше ударов лишь у «Пари НН»

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER по промокоду SPORTS

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
1 момент - гол. Вот это уровень
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Малком конечно львиную долю результатов приносил
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ну там 7 защитников вышло, какие удары по воротам
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
La Crosse Bobcats
новость и первые 2 коммента от болельщиков Спартака xDDDDD
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Зенит разыгрывает до верного.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я за Крылья!
Уже считают, кто сколько в СТВОР пробил!
Не мелковато ли? )))
Надеюсь, второй тайм будет интереснее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Trash Talking
У Зенита в Самаре с Крыльями в принципе всегда тягучие матчи, поэтому удивляться не стоит. К тому же составы полурезервные у команд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мандалай
Да уж, потеря Малкома оказалась даже серьëзнее, чем предполагалось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ GuruFutbola
Зенит без малкома как реал без судей)
Боже, когда тебя заблокают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий