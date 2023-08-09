У «Зенита» нет ударов в створ в 1-м тайме с «Крыльями». Мантуан попал в штангу на 13-й минуте
«Зенит» ни разу не пробил в створ ворот в 1-м тайме матча против «Крыльев Советов».
«Зенит» и «Крылья Советов» встречаются в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
В 1-м тайме питерцы ни разу не попал в створ ворот «Крыльев Советов». Самарцы, в свою очередь, пробили в створ ворот «Зенита» дважды.
Отметим, что на 13-й минуте матча полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан попал в штангу.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
У «Зенита» худший показатель xG в РПЛ – 1,9 в первых 3 турах. Питерцы пробили в створ 8 раз – меньше ударов лишь у «Пари НН»
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Не мелковато ли? )))
Надеюсь, второй тайм будет интереснее.