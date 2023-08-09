Осинькин про 0:1 с «Зенитом»: «Крылья» могли и не проигрывать»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Игорь Осинькин Матч ТВ Бенхамин Гарре Никита Салтыков Футбол

Игорь Осинькин сказал, что «Крылья Советов» могли набирать очки в игру с «Зенитом».

В среду в Самаре команда Осинькина уступила «Зениту» (0:1) во 2-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Не получилось забить? Мы создали свои моменты, состав был не самый наигранный, как и у соперника, конечно. В каких‑то деталях мы могли быть лучше и быстрее взаимодействовать. Но считаю, что ребята, вышедшие в старте, провели достойную игру. Мы могли и не проигрывать.

Не было ли желания выпустить Салтыкова с первых минут? По мне, и Гарре сыграл неплохо, да и Салтыков неплохо вышел. Нам нужно было распределить силы и угадать с заменами, некоторые игроки долго не играли полные матчи.

Мы распределили нагрузку, маленькие травмы некоторых игроков внесли свои коррективы. Ребята все сделали правильно и нормально, активны были все», – сказал тренер «Крыльев».

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11 комментариев

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Дмитрий Чадаев
хороший матч. жаль голов мало
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med
Ответ Mihail0910
Могли бы, если бы поставили 100% пенальти в ворота зенита
Если бы был - поставили бы.
+11
-5
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Анна Балабанова
Ответ Дмитрий Чадаев
хороший матч. жаль голов мало
было много классных моментоа
+6
0
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qwaza
Зениту необходимо усиление в нападении - вот что очевидно. 7 защитников в основе - это то ещё зрелище.
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mahurat
Прилично Крылья атаковали. Нам повезло.
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napoli_14
Крылья были хороши. Игра смотрелась.

Амплитудность у "Зенита" настораживает - в один момент берут все под свой контроль и игра идет, фигак - спустя минуту вжимаются в штрафную и сидят. Я понимаю, что экономить силы надо, но слишком рвано это все.
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не могли, мешков не планировал...
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