Роналду и Хабиба хотят сделать амбассадорами студенческого турнира РЭУ по случаю открытия филиала в ОАЭ. Там сыграют команды из Африки, Ближнего Востока и РФ

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд любительский футбол Хабиб Нурмагомедов Футбол

Хабиба и Криштиану Роналду хотят сделать лицами студенческого турнира.

В рамках программы открытия филиала Российского экономического университета (РЭУ) в ОАЭ пройдет футбольный турнир среди студенческих команд стран Африки, Ближнего Востока и России

Такое решение приняли на встрече ректора РЭУ Ивана Лобанова и гендиректора Международного студенческого футбольного союза, президента Национальной студенческой футбольной лиги Андрея Стукалова.

В качестве амбассадоров планируется пригласить магистранта РЭУ, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Сотрудничество с Плехановским университетом уже не первый год приносит свои плоды, и мы рады взаимодействовать с РЭУ в части подготовки футбольного турнира на открытии филиала РЭУ в ОАЭ.

В скором времени МСФС и НСФЛ начнет переговоры со странами-участниками и предполагаемыми амбассадорами», – сказал Стукалов. 

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14 комментариев

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Хабиб - магистрант РЭУ 😂
Так вот кто ему такое качественное образование дал
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ponso
Ответ Log in
Хабиб - магистрант РЭУ 😂 Так вот кто ему такое качественное образование дал
В РЭУ не носят папахи!
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Евгений Шазиев
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Хабиб - это тот, кто ни разу не поднял российский флаг, на международных турнирах? Больше ничем, кроме, как примитивного захода в ноги не запомнился.
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Евгений Шазиев
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Ответ Kanan Jarrus
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А в мире многие знают, что он из России? он же ни разу российский флаг не поднял. Папаха - это не символ России.
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Chucky
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Евгений Шазиев
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Ответ Kanan Jarrus
о россии знают благодаря хабибу
То есть не благодаря, Большому Театру, Пушкину, Достоевскому, Толстому, Менделееву, Ломоносову, хоккею, Гагарину, фигуристам, Калашникову, космосе и т.д. А благодаря папахоносцу?)
Рили?)
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artur.mishkin
Ответ Евгений Шазиев
Хабиб - это тот, кто ни разу не поднял российский флаг, на международных турнирах? Больше ничем, кроме, как примитивного захода в ноги не запомнился.
Даже не знаю запомнят ли тебя хотя бы твои внуки!? Кусок ты коричневой субстанции
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