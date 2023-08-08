Роналду и Хабиба хотят сделать амбассадорами студенческого турнира РЭУ по случаю открытия филиала в ОАЭ. Там сыграют команды из Африки, Ближнего Востока и РФ
Хабиба и Криштиану Роналду хотят сделать лицами студенческого турнира.
В рамках программы открытия филиала Российского экономического университета (РЭУ) в ОАЭ пройдет футбольный турнир среди студенческих команд стран Африки, Ближнего Востока и России
Такое решение приняли на встрече ректора РЭУ Ивана Лобанова и гендиректора Международного студенческого футбольного союза, президента Национальной студенческой футбольной лиги Андрея Стукалова.
В качестве амбассадоров планируется пригласить магистранта РЭУ, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и форварда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Сотрудничество с Плехановским университетом уже не первый год приносит свои плоды, и мы рады взаимодействовать с РЭУ в части подготовки футбольного турнира на открытии филиала РЭУ в ОАЭ.
В скором времени МСФС и НСФЛ начнет переговоры со странами-участниками и предполагаемыми амбассадорами», – сказал Стукалов.
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Так вот кто ему такое качественное образование дал
Рили?)