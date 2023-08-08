«Спартак» впервые пропустил 4 гола в матче Кубка России

«Спартак» впервые в истории пропустил 4 гола в матче Кубка России.

Матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против « » завершился победой « » со счетом 5:4. Прежде красно-белые ни разу не пропускали 4 мяча в Кубке России.

Последний раз «Спартак» пропускал четырежды в матче Кубка страны в 1976 году. Тогда красно-белые проиграли «Таврии» в Кубке СССР со счетом 3:4.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Пари НН».

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