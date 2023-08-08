«Спартак» впервые пропустил 4 гола в матче Кубка России

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Пари НН Матч ТВ Футбол

«Спартак» впервые в истории пропустил 4 гола в матче Кубка России.

Матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Пари НН» завершился победой «Спартака» со счетом 5:4. Прежде красно-белые ни разу не пропускали 4 мяча в Кубке России.

Последний раз «Спартак» пропускал четырежды в матче Кубка страны в 1976 году. Тогда красно-белые проиграли «Таврии» в Кубке СССР со счетом 3:4.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Пари НН».

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36 комментариев

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Ебздрогыч
Можно долго и по делу ругать Спартак за игру в обороне, но насколько же это яркая, непредсказуемая команда! Иногда так прикольно посмотреть матч как во дворе, когда все в атаку. Я не помню такого драйвового матча. И при 3:4 побежали и добили. Ну просто нет слов!
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Красная стрела
Спартак и Пари НН для популяризации футбола в нашей стране за 90 минут сделали больше, чем все чинуши вместе взятые за 5 лет
+44
-1
+43
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Данила Данайцев
Да, не припомню такого шоу, спасибо за вечер вторника.
+31
-1
+30
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myacsess
Главное что забили больше. Но с резервом обороны работать и работать. На замену страшно такое выпускать!
+15
0
+15
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Health
Дуарте и Чернов как будто первый раз друг друга видели)
+10
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Валерий Глубокий
Даже при3:4 , верил что выиграем !!! Нижнему аплодисменты за борьбу !
+6
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Trash Talking
Спартак без вопросов заслужил 3 очка, но эта та игра, где хочется, чтобы НН хотя бы 1 получил за то, что показывал на поле. Забили 3 мяча Спартаку за 10 минут на их арене, а потом выгрызали каждый метр, но класс есть класс. Гоцук - легенда НН!
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-2
+6
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Никита Самарин
Это было 🔥🔥🔥, побольше бы таких ярких матчей!
+5
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Eugene88
Ответ Health
Дуарте и Чернов как будто первый раз друг друга видели)
Причем дуарте и футбольный мяч тоже первый раз увидел
+5
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Peter Parker
Ответ myacsess
Главное что забили больше. Но с резервом обороны работать и работать. На замену страшно такое выпускать!
А что резерв обороны, Хлусевич вроде игрок основы. А вместе со смешным пенальти, минимум два гола с его участием
+6
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+5
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Ви Ков
Вы забьете нам сколько сможете
Мы - сколько захотим

Но оборону бы подтянуть лучше
+4
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+4
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Гриша
Ответ Данила Данайцев
Да, не припомню такого шоу, спасибо за вечер вторника.
У меня такие эмоции были когда Базелю Жано забил в конце)))
+4
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myacsess
Ответ Peter Parker
А что резерв обороны, Хлусевич вроде игрок основы. А вместе со смешным пенальти, минимум два гола с его участием
Хлус под Таварешом бегал, увы вынуждены выпускать после того как сломался. Классен ещё хуже. Теперь он под Рябчуком редко выходить будет .
+6
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Тиджани Бабангида
Матч получился,конечно,веселый. Что совсем не отменяет дырявую защиту «Спартака». Это,можно сказать,их фирменный атрибут
+2
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Ебздрогыч
76 год лучше не вспоминать - вылет из кубка не самое страшное, что было в том году у Спартака
+3
-1
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Сергей48
Матч конечно огонь! Но оборона у обеих команд «дырка» по факту сегодня… есть над чем работать!
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не очень достижение, если откровенно...
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alexpashc1982@gmail.com
все таки Хлусевич в защите это что то,два гола не должны затмить разум. Чернов это еще что такое?Дуарте должен прогрессировать,но пока не видно. Но Гильермо что то придумает,верим
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Василий Голованев
Ответ Kit244098
Шансы есть всегда.
в игре не было
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Health
Ответ Eugene88
Причем дуарте и футбольный мяч тоже первый раз увидел
😂😂😂
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Василий Голованев
Ответ Kit244098
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шансов не было
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Кино Музыка
Интересно, у нас принципиально не желают выращивать игроков обороны с опорниками? Не самая сложная часть профессии.
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Kit244098
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Агитатор
Дуарте - загорелый прикол, конечно... Видимо, его какой-то скрытый болельщик Зенита Спартаку посоветовал
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Олег НН
нижний красавцы! Юран огонь
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