«Баварии» интересен голкипер «Аякса» Рульи. Мюнхенцы ищут недорогого вратаря, способного надежно играть на выходах
«Бавария» может подписать голкипера «Аякса» Херонимо Рульи на замену Яну Зоммеру.
По информации Sky Sport, в «Аяксе» знают об интересе к Рульи со стороны «Баварии». Однако на данный момент мюнхенцы еще не сделали официального предложения по аргентинскому голкиперу.
Отмечается, что «Бавария» ищет недорогого вратаря, способного надежно играть на выходах. Рассматривается также подписание голкипера на правах аренды.
Херонимо Рульи перешел в «Аякс» из «Вильярреала» в январе. 31-летний вратарь провел в Эредивизи 19 матчей, не пропустив в 7 из них. Его подробная статистика доступна здесь.
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