«Баварии» интересен голкипер «Аякса» Рульи. Мюнхенцы ищут недорогого вратаря, способного надежно играть на выходах

Теги Бавария высшая лига Нидерланды Аякс бундеслига Германия возможные трансферы Херонимо Рульи Футбол

«Бавария» может подписать голкипера «Аякса» Херонимо Рульи на замену Яну Зоммеру.

По информации Sky Sport, в «Аяксе» знают об интересе к Рульи со стороны «Баварии». Однако на данный момент мюнхенцы еще не сделали официального предложения по аргентинскому голкиперу.

Отмечается, что «Бавария» ищет недорогого вратаря, способного надежно играть на выходах. Рассматривается также подписание голкипера на правах аренды.

Херонимо Рульи перешел в «Аякс» из «Вильярреала» в январе. 31-летний вратарь провел в Эредивизи 19 матчей, не пропустив в 7 из них. Его подробная статистика доступна здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FordTmb
Им бы психологически устойчивого вратаря,который может в итоге сидеть под Нойром.Чепчугов еще в обойме?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джанлука Нальюка
Зачем отдали опытнейшего зоммера
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Знатно баварцы потроллили Де Хеа)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Velirpa
с именем Херонимо (Джеронимо) у меня довольно плохие ассоциации, если кто смотрел сериал "Папа" с Джудом Лоу.
Для тех кто смотрел "Доктор кто" хорошая ассоциация на это имя)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак Уокер
Хороший вратарь на подмену згодится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Зоммер бы пригодился. И вратаря нужно искать на перспективу, я вообще не уверен, что когда Нойер вернется, он заиграет на прежнем уровне. Он очень долго набирает форму, вспомнить его травму перед чм в России. Провалил турнир и потом еще год неважно играл. Так подвести свой клуб капитану, это умудриться нужно🤦🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Итачи Учиха
А почему они Лено не хотят попробовать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Лубянский
Ну на пол года в аренду пойдёт взять, только че в академии нет достойного вратаря не хуже хотя бы ульрайха?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Лунев как раз освободился. Большой опыт полировки лавки в бундеслиге
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
с именем Херонимо (Джеронимо) у меня довольно плохие ассоциации, если кто смотрел сериал "Папа" с Джудом Лоу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azt3c14
Ответ FordTmb
Им бы психологически устойчивого вратаря,который может в итоге сидеть под Нойром.Чепчугов еще в обойме?
Нойер в этом году уже не сыграет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FordTmb
Ответ azt3c14
Нойер в этом году уже не сыграет
Суть не в этом,когда такой мощный пласт над тобой висит,психологически очень сложно.Для вратаря очень важно психологическое спокойствие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий