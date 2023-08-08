«Баварии» интересен голкипер «Аякса» Рульи. Мюнхенцы ищут недорогого вратаря, способного надежно играть на выходах

«Бавария» может подписать голкипера «Аякса» Херонимо Рульи на замену Яну Зоммеру.

По информации Sky Sport, в « » знают об интересе к Рульи со стороны «Баварии». Однако на данный момент мюнхенцы еще не сделали официального предложения по аргентинскому голкиперу.

Отмечается, что « » ищет недорогого вратаря, способного надежно играть на выходах. Рассматривается также подписание голкипера на правах аренды.

перешел в «Аякс» из «Вильярреала» в январе. 31-летний вратарь провел в 19 матчей, не пропустив в 7 из них. Его подробная статистика доступна здесь.

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