«Хоффенхайм» арендует экс-форварда «МЮ» Вегорста у «Бернли»

Ваут Вегорст перейдет в «Хоффенхайм» на правах аренды.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Вегорст перейдет в « » на правах аренды из « ». Договоренность об аренде между клубами уже достигнута. Нидерландский форвард пройдет медицинское обследование в ближайшие дни.

Вторую половину сезона-2022/23 провел в аренде в « ». Его подробная статистика доступна здесь.

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