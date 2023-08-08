«Хоффенхайм» арендует экс-форварда «МЮ» Вегорста у «Бернли»
Ваут Вегорст перейдет в «Хоффенхайм» на правах аренды.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Вегорст перейдет в «Хоффенхайм» на правах аренды из «Бернли». Договоренность об аренде между клубами уже достигнута. Нидерландский форвард пройдет медицинское обследование в ближайшие дни.
Вторую половину сезона-2022/23 Вегорст провел в аренде в «Манчестер Юнайтед». Его подробная статистика доступна здесь.
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