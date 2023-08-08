«Тоттенхэм» подписал 19-летнего форварда «Росарио Сентраль» Велиза. Аргентинцем интересовался «Краснодар»

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Росарио Сентраль трансферы Тоттенхэм Краснодар Алехо Велиз Футбол

«Тоттенхэм» объявил о подписании форварда «Росарио Сентраль» Алехо Велиза.

Соглашение Велиза с «Тоттенхэмом» рассчитано до 2029 года. 19-летний форвард будет выступать за «шпор» под 36-м номером. Аргентинец присоединится к команде, как только получит разрешение на работу в Великобритании.

Отметим, что в декабре прошлого года переговоры по трансферу Велиза вел «Краснодар». Российский клуб предложил за аргентинского форварда 2,5 млн евро.

В чемпионате Аргентины-2023 Велиз забил 11 голов в 23 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: tottenhamhotspur.com

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5 комментариев

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Никита Самарин
Сейчас и Европа очень плотно занимается скаутингом в Южной Америке.
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Shadow1882
Велис даже не первый кандидат на замену в нападение, но хочется верить, что быстро освоится
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mergenchiki
Ну если выбирать между резервом Тоттэнхэма и Краснодаром я бы выбрал Тоттэнхэм)
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Noxxx Leon
Подписание Паратичи стайл
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