«Тоттенхэм» подписал 19-летнего форварда «Росарио Сентраль» Велиза. Аргентинцем интересовался «Краснодар»
«Тоттенхэм» объявил о подписании форварда «Росарио Сентраль» Алехо Велиза.
Соглашение Велиза с «Тоттенхэмом» рассчитано до 2029 года. 19-летний форвард будет выступать за «шпор» под 36-м номером. Аргентинец присоединится к команде, как только получит разрешение на работу в Великобритании.
Отметим, что в декабре прошлого года переговоры по трансферу Велиза вел «Краснодар». Российский клуб предложил за аргентинского форварда 2,5 млн евро.
В чемпионате Аргентины-2023 Велиз забил 11 голов в 23 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.
Фото: tottenhamhotspur.com
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