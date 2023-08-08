«Тоттенхэм» подписал 19-летнего форварда «Росарио Сентраль» Велиза. Аргентинцем интересовался «Краснодар»

«Тоттенхэм» объявил о подписании форварда «Росарио Сентраль» Алехо Велиза.

Соглашение Велиза с « » рассчитано до 2029 года. 19-летний форвард будет выступать за «шпор» под 36-м номером. Аргентинец присоединится к команде, как только получит разрешение на работу в Великобритании.

Отметим, что в декабре прошлого года переговоры по трансферу Велиза вел « ». Российский клуб предложил за аргентинского форварда 2,5 млн евро.

В чемпионате Аргентины-2023 Велиз забил 11 голов в 23 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: tottenhamhotspur.com

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