«Краснодар» хочет купить 19-летнего аргентинского форварда Велиза. «Росарио Сентраль» подтвердил предложение
Президент «Росарио Сентраль» подтвердил переговоры «Краснодара» о трансфере форварда Алехо Велиза.
«Да, «Краснодар» сделал нам предложение по Велизу. Условия контракта игрока на стадии обсуждения», — сказал Рикардо Карлони.
Ранее стало известно, что «быки» предложили 2,5 млн евро за 80% прав на 19-летнего аргентинца.
В 27 матчах чемпионата Аргентины-2022 на счету Велиза 8 голов. Подробнее его статистика – здесь.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии