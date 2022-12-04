«Краснодар» хочет купить 19-летнего аргентинского форварда Велиза. «Росарио Сентраль» подтвердил предложение

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Президент «Росарио Сентраль» подтвердил переговоры «Краснодара» о трансфере форварда Алехо Велиза.

«Да, «Краснодар» сделал нам предложение по Велизу. Условия контракта игрока на стадии обсуждения», — сказал Рикардо Карлони.

Ранее стало известно, что «быки» предложили 2,5 млн евро за 80% прав на 19-летнего аргентинца.

В 27 матчах чемпионата Аргентины-2022 на счету Велиза 8 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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