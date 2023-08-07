Евсеев о «Факеле» без очков: «Не хватает агрессии и запредельного желания. Остались в РПЛ и думаем, что будем плыть по течению»

Вадим Евсеев объяснил неудачный старт «Факела» в сезоне Мир РПЛ.

Главный тренер воронежцев высказался после матча с «Балтикой» (1:2) в 3-м туре.

— Раз мы проиграли, значит, соперник на один гол больше забил, выиграл. Вытекал [ли результат из логики игры]? Ни нам, ни «Балтике» отступать некуда, потому что у нас было ноль очков. Каждая команда хотела выиграть.

— Какие отрезки матча удались, а какие расстроили?

— Не удалось начало обоих таймов, потому что мы пропустили голы, пока не вошли в игру. Этот отрезок категорически не понравился.

Понравилось то, как мы отреагировали на первый мяч, сразу же забили ответный. Начинаем играть после того, как уступаем в счете. Меня не радует отношение, потому что если сравнивать с прошлым годом, то нам не хватает агрессии и запредельного желания.

Мы остались [в ] и думаем, что будем по течению плыть. Нет, нам надо возвращаться к тому состоянию, которое позволило играть в Премьер‑лиге, в этом компоненте добавлять, — сказал .

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER