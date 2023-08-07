Игнашевич о 2:1 с «Факелом»: «Надеемся, «Балтика» продолжит традицию прошлого сезона — набирать максимум очков дома»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Факел Футбол

Сергей Игнашевич оценил победу «Балтики» над «Факелом» (2:1) в 3-м туре Мир РПЛ.

— Сложная игра, тяжелая победа, соперник предложил много вертикального футбола. Хочется отдельно сказать спасибо ребятам, проявили свои лучшие качества, показали себя как настоящие мужчины, и победили. Поздравляю всех болельщиков в Калининграде и области.

— Что именно привело к первому пропущенному мячу?

— Проиграли верховое единоборство, подбор. Очень типовой для «Факела» гол, мы немного не успели в этом эпизоде.

— Чувствовали, что сегодня произошло историческое событие?

 — Да, это первый домашний матч, хотелось порадовать своих болельщиков победой. Надеемся, продолжим традицию прошлого сезона — набирать максимум очков в домашних стенах. Поздравляю всех с первой победой в РПЛ.

— Как оцените начало сезона?

— Оценивать можно каждую конкретную игру, настоящая проверка для ребят — это начало сезона, 6 игр из 8 – на выезде. Мы нигде не уступили в прошлых матчах. Уровень мастерства – дело наживное. Надеемся, будем прогрессировать в этом плане, – сказал главный тренер «Балтики».

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